Ça y est, Allopneus voit plus grand. L’un des leaders du e-commerce dédié aux pneumatiques en France a décidé de passer les frontières et d’œuvrer en Belgique et aux Pays-Bas. Depuis fin janvier 2019, allopneus.com y est donc devenu allopneus.be, hallobanden.be pour les Belges et hallobanden.nl pour les Néerlandais.



Calqués sur le modèle efficace français, ces nouveaux sites reposent chacun sur une offre de 10 000 références, soit sur un million de pneus en stock de gamme multimarque et de toute dimension.

« Les accords directs avec tous les manufacturiers d’envergure mondiale permettent de proposer en permanence des prix ajustés. Le stockage, assuré par la gigantesque plateforme de Valence et appartenant au groupe, permet de mieux maîtriser les coûts et délais de livraison », assure le pure player.

Déjà 800 garages partenaires

Allopneus exporte également le montage des pneus vendus sur la plateforme via un réseau partenaire présent en Belgique et aux Pays-Bas : 800 garages ont signé un partenariat avec la marque. Puis, un call-center ou un e-chat seront également accessibles pour les clients belges et néerlandais. Le spécialiste du pneu prévoit une centaine d’appels par jour.



Rappelons que ce développement suit logiquement le rachat par Allopneus de la base de clients de Popgom pour ces deux pays, le trafic de ses sites étant naturellement redirigé vers allopneus.be, hallobanden.be et hallobanden.nl.



Mais tous ces efforts répondent évidemment à une volonté de s’internationaliser « en visant des marchés à fort potentiel de croissance dans la vente de pneumatiques et services associés », ajoute le pure player. D’ailleurs, Allopneus s’apprête à se convertir à l’heure espagnole en proposant une offre similaire qui verra le jour au cours du second semestre 2019 en Espagne.

>> A lire aussi Allopneus, propulsé leader du pneumatique en 10 ans à peine