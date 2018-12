En début d’exercice 2018, Alphabet, filiale de BMW Group, couvrait 19 pays sur le continent Européen. Désormais,. Ces derniers mois, sont ainsi venus s’ajouter l’Irlande, le Portugal , la Turquie et la Russie. Grâce au partenariat conclu avec Autohellas, entreprise sous licence internationale de Hertz spécialisée dans la location longue durée et la gestion de flottes automobiles, Alphabet est désormais implanté en Grèce, en Chypre, en Croatie et en Bulgarie. Les entreprises de ces quatre pays ont maintenant accès à l’ensemble des produits et services de mobilité proposés par Alphabet.A travers ces 28 pays, Alphabet gère pour ses clients une flotte de plus de 680 000 véhicules. En France, le loueur gère unde toutes marques, ce qui le positionne à la 4place sur le marché de la location longue durée multimarque.