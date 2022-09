David Gendry élargit son périmètre

Pour remplacer Cédric Journel, destiné à prendre de nouvelles fonctions au sein du groupe Renault , Emmanuel Al Nawakil est nommé directeur des ventes et des opérations de la marque Alpine. Sa prise de poste est effective à partir du 1juillet 2022. Il intègre en même temps le comité de direction et reporte à Laurent Rossi, directeur général du constructeur français créé en 1955 par Jean Rédélé.Présent dans le secteur automobile depuis près de vingt ans,après avoir été responsable retail en Chine.À LIRE. Alpine renforce ses équipes avec trois nouveaux dirigeants De son côté, David Gendry élargit son périmètre d’application. L’actuel directeur de la communication d’ Alpine ajoute le marketing à son actif à compter du 1juillet 2022. Il continue de reporter à Christian Stein, directeur de la communication des marques.Pour Laurent Rossi,Dans ce contexte, « Emmanuel Al Nawakil et David Gendry seront au cœur de cette transformation afin d’accompagner la marque vers les plus hauts sommets », affirme-t-il.