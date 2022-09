Alors que Francis Perini a quitté son poste de directeur de la manufacture Alpine de Dieppe (Seine-Maritime) le 1er juin 2022, la marque sportive du groupe Renault a nommé une femme forte d’une expérience de plus de vingt ans au sein du groupe Renault pour le remplacer.

Anne-Catherine Basset, la nouvelle cheffe d’Alpine Dieppe

Il s’agit d’Anne-Catherine Basset, qui est devenue directrice de l’usine dieppoise Jean-Rédélé le 1er septembre 2022. Elle a enfilé la double casquette puisqu’elle a également intégré à cette date le comité de direction Alpine en tant que directrice industrielle.

Quant à Luciano Biondo, qui exerçait cette fonction jusqu’alors, il se recentra sur la direction de Renault ElectriCity, le pôle électrique et véhicules utilitaires légers du nord de la France. Il était d’ailleurs présent à Dieppe ce 1er septembre pour passer le relais et souhaiter la pleine réussite à la nouvelle directrice. Profitant de l'occasion, celle-ci s'est présentée aux collaborateurs puis a exposé sa vision de ses nouvelles missions et les challenges à relever pour le site dieppois au cours des prochaines années.

La nouvelle recrue en réfère directement à Jose Vicente de los Mozos, le directeur industriel du groupe au losange.



Diplômée de Centrale Supélec, Anne-Catherine Basset est entrée chez Renault Group en 1998. Elle a exercé pendant plus de vingt ans au pôle ingénierie produit et en usine, que ce soit en France, en Roumanie ou en Inde.

Parité hommes-femmes atteinte chez Alpine

Alpine a annoncé en parallèle la nomination de trois autres femmes dans le top management avec date d’effet entre le 1er juillet et le 1er octobre 2022 : Marine Le Bihan a été promue directrice qualité, Bénédicte Lenguin est devenue directrice juridique et membre du comité de direction de la marque, tout comme Soizic Pebereau, qui s’est installée au poste de directrice sponsoring et partenariats pour l’ensemble des activités. Selon le patron d’Alpine, Laurent Rossi, « c’est une grande chance pour Alpine d’accueillir ces quatre femmes de talent, afin de soutenir et amplifier le développement de la marque dans les mois et années à venir. Leur arrivée est cruciale à ce moment charnière de la marque. Elles permettent au comité de direction d'Alpine d'atteindre la parité hommes-femmes, une grande force pour Alpine et la démonstration au plus haut niveau de l'entreprise que l'égalité des chances et la méritocratie, valeurs auxquelles je suis profondément attaché, fonctionnent pleinement au sein de Renault Group et de notre belle marque ».