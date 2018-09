En charge de la politique commerciale du groupe, Amaury d’Alès a pour mission de poursuivre le déploiement des solutions de valorisation et logicielles auprès des différents acteurs de la distribution automobile en France et en Europe. Il aura notamment pour mission de relever les défis de l’internationalisation et de la diversification.Titulaire d’un Master II, Amaury d’Alès a notamment œuvré pendant 3 ans au développement des activités VO et après-vente de la branche des concessionnaires VP au CNPA. Il prendra ensuite la direction commerciale d’Acta Assistance, centre d’appel premium. En 2011, il rejoint le groupe Lamirault en tant qu’assistant de direction.Ces quatre dernières années, Amaury d’Alès était à la tête d’Emailbidding, une filiale de Kwanko.Il remplace Georges-Etienne Andrieu, parti relever de nouveaux défis professionnels.