A l’heure du made in France, le made in the USA continue de faire rêver. Aucun doute, les marques américaines ont pris le pas dans l’Hexagone, les Français aiment boire du Coca-Cola ou regarder des séries Netflix, mais aussi rouler en pick-up ! Et c’est encore mieux si c’est au volant de purs produits outre-Atlantique, tels que des Dodge Ram, Cadillac Escalade, Mustang Shelby ou encore GMC Sierra ! C’est lorsqu’il a compris cet engouement des petits frenchies pour les grosses cylindrées US, qu’Hervé Vallet est revenu vivre en France après 8 années passées au Canada. En s’associant avec Sophie Piguillem, il crée American Car City et ouvre une première concession du même nom à Corbeil-Essonnes, en région parisienne, en 1999, pour vendre des véhicules américains importés des 4 coins du monde et homologués selon les normes françaises en vigueur.

« La société est née dans un petit garage avec 50 modèles en stock. Le marché était très marginal à l’époque, avec beaucoup de demandes et très peu d’acteurs structurés, un boulevard pour se lancer dans l’importation du véhicule américain neuf et récent », souligne Jordan Mizdrak, Webmaster chez American Car City.

L’activité prend de l’ampleur, le duo d’associés développe, moins d’un an après la création de la société, une partie atelier pour assurer le suivi de ces véhicules d’exception, et un stock de pièces détachées et accessoires en provenance des États-Unis. Nouvelles prestations et organisation, une fois encore, le rythme des ventes montent d’un cran, les effectifs aussi et l’entreprise se structure jusqu’à gonfler les stocks. Un terrain avait alors été réquisitionné dans les années 2000 pour accueillir plus de monstres américains et satisfaire la demande française.

L’homologation, l’un des services les plus rentables

En 2008, le pôle homologation fait l’objet de toutes les attentions : réservé aux véhicules vendus par la concession, ce service s’ouvre aux clients externes pour accompagner tout le monde dans ces démarches complexes. « C’était un marché en lui-même, se développer sur ce sujet était nécessaire pour booster notre activité et capter de nouveaux clients. Aujourd’hui, ce service est l’une de nos plus grandes forces et l’un des plus rentables », assure Jordan Mizdrak.



Récupérer encore un peu de place ou déménager ? Telle est la question. L’atelier devient trop petit, tout comme l’espace de stockage. « Nous ne recevions pas notre clientèle dignement, à la hauteur de nos produits et de nos prestations ». Un nouveau bâtiment est sorti de terre en 2018 à 2 minutes à vol d’oiseau des anciens locaux, soit à Coudray-Montceaux. Le site est visible depuis l’autoroute A6 : 16 000 m2 de showroom sur un terrain d’1,8 hectare, il en impose. Un pied dans l’enceinte American Car City et le visiteur plonge clairement dans l’univers américain et la démesure : drapeaux, décoration, exposition des véhicules… Les équipes ACC ne cachent plus les stocks, au contraire, elles jouent sur la quantité et la diversité des modèles et leur alignement parfait. Des pick-up sont même valorisés en situation de descente pentue en haut d’une petite butte de terre.

Tout a été pensé pour offrir un petit peu d’american dream aux passionnés. « L’Amérique et son rayonnement international, elle a toujours fait rêver les Français et pour certains, rouler en Cadillac ou en Dodge Ram est l’aboutissement d’une vie. Nous donnons une réponse à ce rêve, qui est de s’approprier un petit bout d’Amérique », ajoute le Webmaster. Un modèle est aussi dupliqué en partie à Lyon (une concession de 1 500 m2) en 2015, en parallèle

de l’arrivée d’un 3e associé, Julien Lemaire, à la direction de l’entreprise.

« Si vous prenez l’autoroute de Paris à Lyon, vous voyez deux fois American Car City, s’amuse Jordan Mizdrak. Cette expansion traduit notre croissance, mais il fallait se positionner dans cette région montagneuse à fort potentiel pour capter de nouveaux clients demandeurs et rassurer notre clientèle actuelle qui voyage, en leur proposant un nouveau point d’attache et de SAV dans le sud-est du pays ».

Un an après avoir fêté ses 20 bougies, ACC s’est lancé dans deux autres activités, nécessaires à la croissance de son business. American Car City Classics et Carrosserie ont vu le jour en plein confinement en 2020. Elles chapeautent respectivement un showroom dédié aux modèles américains anciens d’origine préservés ou entièrement restaurés et un atelier pour soigner les petits bobos des véhicules transités, assouvir les besoins de personnalisation de carrosserie des clients et s’affairer à la restauration des Classics de l’entreprise. « En 20 ans de métier, nous nous sommes structurés, nous sommes légitimes pour travailler le véhicule américain clé en main. Nous sommes dans une bonne période de notre histoire », relate notre interlocuteur. Celui-ci admet que ces véhicules américains, surtout les pick-up, longtemps décriés, se sont améliorés en termes de confort et de finition, ils décotent peu, peuvent être convertis au flexfuel (80 % des ventes d’ACC) et bénéficier d’avantages fiscaux : « Plus personne ne crache dessus. Ce marché échappe à la crise car au-delà de la puissance recherchée par les professionnels dans le cadre de leur travail, il est question d’un achat de passion ».

Il y a deux ans, American Car City cumulait 4 000 VN et VO vendus et plus de 6 000 clients. Aujourd’hui, il compte 9 000 clients et rythme ses ventes à 700 unités par an. 2022 présage de nouveaux projets évidemment, American Car City pense à agrandir son site lyonnais, développer encore plus de services et peut-être ouvrir un 3e site aux alentours de Bordeaux. Vive la France à l’américaine !

American Car City en chiffres

2 sites

9 000 clients

700 VN et VO vendus par an

Dodge Ram : 70 % des ventes

45 collaborateurs, dont 8 à Lyon