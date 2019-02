A l’occasion de sa convention annuelle, qui s’est déroulée le 22 janvier 2019 à Liévin, Jean-Paul Lempereur a placé le véhicule d’occasion parmi les points clés de sa feuille de route pour 2021. Le dirigeant ainsi nommé un superviseur VO, en la personne d’Eric Roulleau (ancien consultant VO pour divers groupes et marques), qui aura pour rôle de manager ce business et de déterminer la politique de pricing VO.Depuis le mois de novembre 2018, le groupe Amplitude , dirigé par Gérald Richard, a nommé Tony Montizon au poste de directeur VO de l’entité. Il occupait auparavant la fonction de chef des ventes VN et VO pour la plaque Renault Paris du groupe PGA. En plus des ventes aux marchands, le groupe mène actuellement des tests avec les sociétés Alcopa Auction et VPAuto. « Nous expérimentons différents dispositifs au sein de nos affaires et nous dresserons un premier bilan d’ici quelques mois », indique Tony Montizon. Le reconditionnement des véhicules d’occasion constitue l’autre chantier du groupe pour cet exercice 2019. « Nous menons des tests avec un intervenant extérieur pour voir si nous pouvons gagner en rotation. L’enjeu est d’arriver sur des préparations entre 15 et 30 jours selon les affaires ». Le groupe dirigé par Gérald Richard continue également de déployer son enseigne Easy VO . Des nominations sont annoncées dans les prochains mois. Le groupe Parot a, lui, choisi de développer son propre centre de reconditionnement des véhicules d'occasion. Situé à Châteauroux, ce premier site servira de pilote avant un éventuel déploiement à plus grande échelle. Enfin, l’opérateur va ouvrir dans les prochains mois plusieurs points de vente aux couleurs de sa marque Zanzicar.