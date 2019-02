Ce début d’exercice 2019 est décidément très animé pour le groupe dirigé par Gerald Richard. Deux semaines seulement après avoir signé la reprise des affaires Opel de Meaux et de Lognes (77) , l’opérateur est en passe d’acquérir les sociétés Groupe Autos 60, Garges Automobiles Services, Noisy Automobiles Services et LVB Invest. Détenues par Virginie et Laurent Baire, ces concessions distribuent les marques Kia et Suzuki à Garges-Lès-Gonesse (95) et Saint-Maximin (60), et Kia à Noisy-le-Sec (93) et à Compiègne (60).Elles représentent un volume de. Gerald Richard indique qu’il n’a pas encore statué au sujet de l’agence Ford de Noisy-le-Sec.Amplitude renforce ainsi son partenariat avec Kia (791 VN en 2017), qu’il représentait déjà en Île-de-France via un point de vente à Vert-Saint-Denis (77). Le groupe dirigé par Gérald Richard profite de cette opération pourIl représente désormais(Aube, Marne, Loiret, Yonne, Côte d’Or, Jura, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val d’Oise et Oise).Au total, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de