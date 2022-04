« Envie de prolonger votre expérience de mobilité avec Amplitude ? Retrouvez bientôt tous nos produits de mobilité électrique dans nos concessions et sur notre site internet ! Pour plus de renseignements, contactez-nous par mail sur smarketing@amplitude-auto.com ou en répondant à ce post. Alors ? On tente l’aventure électrique ensemble ? ».



Un flagship et des corners pour la mobilité chez Amplitude

Voici le message électrisant, accompagné de sa vidéo, qu’a posté le groupe Amplitude sur sa page LinkedIn, au début du mois d’août 2021. Comme un teaser, l'opérateur promet la création d’une nouvelle activité entièrement consacrée à la mobilité 100 % électrique au travers de sa marque nommée pour l'instant. Si elle doit changer de nom prochainement comme l'indique son patron Gérald Richard, celle-ci proposera à la clientèle d'acheter ou de louer des engins 100 % électriques moyen et haut de gamme comme des vélos, des scooters, des trottinettes, des skateboards et même des véhicules et des voitures sans permis dans un espace prévu à cet effet.

Selon le dirigeant, un premier flagship devrait ouvrir ses portes près de la concession Ford de Dijon (région Bourgogne-Franche-Comté) au cours du dernier trimestre de l’année 2021, plus précisément d’ici à la fin du mois d’octobre. « Nous cherchions à développer nos activités et surtout à nous diversifier. L’idée me trottait dans la tête depuis un moment déjà, mais avec la concurrence qui accélère sur le sujet, nous sommes donc passés à l’acte ». Le groupe Dugardin a en effet inauguré en juin un concept-store de 100 m2 près de Lille où moult engins électriques de même type y sont désormais proposés. Et comme son concurrent, le groupe Amplitude a des projets : si la phase de tests est concluante dans le dijonnais, il ne s’interdit pas de créer, d’ici plusieurs mois (ou années), des corners d’environ 20 m2 dans les cinq ou six principaux showrooms du groupe, et ce, dans les villes de référence, pour exposer ces produits avec une mise à disposition d'un catalogue numérique.

Du e-commerce et de la location

Aussi, un site internet marchand devrait voir le jour avant la fin de l’année 2021, proposant la gamme, mais aussi les services associés et des formules de financement, allant de l’achat, à la location de courte, moyenne et de longue durée. « Sur le Web comme en concession, nous proposerons les produits soit en utilisation directe aux futurs clients, par exemple, soit en forme d’extension de mobilité à nos clients actuels, en incluant une trottinette électrique dans le prix de la location d’un véhicule, assure le patron d’Amplitude. Nous voulons prolonger l’expérience de la mobilité à notre clientèle. Nous allons débuter la phase de tests, mais la réflexion est profonde. Certes, nous souhaitons capter du trafic, des parts de marché et générer du chiffre d’affaires, mais au-delà des objectifs économiques, l’essentiel est de s’adapter à cette démarche de mobilité électrique, de bien positionner le groupe et d’apporter un service complémentaire qui ait du sens pour nos clients ».



Une personne est aujourd’hui affectée au projet de flagship à Dijon, et des équipes seront mobilisées en support à l’après-vente également. Gérald Richard espère compter une dizaine de personnes supplémentaires affectées aux futurs corners d’ici quelques années.