L’Association nationale pour la formation automobile (Anfa) a dévoilé le bilan de l'année 2018 concernant ses jeunes effectifs formés aux métiers de l’automobile en France. Résultat : la branche poursuit son ascension, puisque ce sont. Parmi les étudiants, l’Anfa compte ainsi 33 000 effectifs en alternance, soit 54,5% de tous les jeunes du cursus. Mention spéciale aux apprentis, qui enregistrent une hausse de leurs effectifs de 9%.>> Lire aussi Formation automobile : +4,2% de jeunes pour 2017-2018 La filière fait également valoir des résultats satisfaisants pour ce qui est de l’introduction sur le marché du travail. Selon l’Anfa,, soit 72% d’entre eux ont trouvé un emploi sept mois après leur sortie de cursus. Cette insertion professionnelle atteint même 91% pour les certificats de qualification professionnelle (CQP) de la branche.Enfin, côté économique, l’organisme a géré en 2018par rapport à l’exercice 2017. Au total, 275,2 M€ ont été collectés au titre de la masse salariale 2018 (dont 188 M€ au titre de l’OPCA), montant dépassant de 14,5 M€ et environ 6% celui de 2017, dans un contexte où les masses salariales de la branche progressent de 4%. La collecte au titre des contributions légales obligatoires atteint 69,8 M€ (+1,7 M€), tandis que celle des versements volontaires d’entreprises s’élève à 53,8 M€ (+7 M€).« Quelque 129 000 stagiaires ont été formés et 8 000 formations certifiantes ont été effectuées au titre du compte personnel de formation ou des périodes de professionnalisation. L’axe formation a permis de toucher près de 8 000 stagiaires pour un montant de 8,5 M€ », déclare l’Anfa . A noter que près de 93,8 millions d'euros ont été injectés afin de financer la formation de ces jeunes.>> Lire aussi L'Anfa lance le site d'offres d'emploi Monjobauto Collecte au titre de l’OPCA : 187,9 M€ (178 M€ en 2017)Collecte au titre de la taxe d’apprentissage : 55,2 M€ (52,4 M€ en 2017)Collecte au titre de la taxe fiscale : 32,1 M€ (30,6 M€ en 2017)Total des ressources au service de la politique de branche en incluant les partenariats financiers : 303,4 M€ (284,7 M€ en 2017)- 31 130 lycéens- 25 750 apprentis- 3 580 alternants en contrat de professionnalisation- 7,6 % des effectifs salariés de la branche sont en alternance (contre 3,5 % toutes branches confondues)- accompagnement des établissements pour un montant de 71,4 M€- perfectionnement de 1 870 formateurs et enseignants.- 44 530 stagiaires issus d’entreprises de moins de 11 salariés pour 29,8 M€- 26 380 stagiaires issus d’entreprises de 11 à moins de 50 salariés pour 22,8 M€- 28 740 stagiaires issus d’entreprises de 50 à moins de 300 salariés pour 26,5 M€- 29 370 stagiaires issus d’entreprises de plus de 300 salariés pour 29 M€- 5 688 nouveaux contrats de professionnalisation- 832 tuteurs et maîtres d’apprentissage formés pour un montant de 273 K€- 5 676 CPF financés pour un montant de 19 M€- 3 462 périodes de professionnalisation financées pour un montant de 2,7 M€- 495 préparations opérationnelles à l’emploi (POE) pour un montant de 906 K€- 554 contrats de sécurisation professionnelle pour un montant de 1,7 M€