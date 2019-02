Dans ses fonctions de directeur du développement de Parcours, Anibal Aparicio aura pour missions de développer l’activité de location de moyenne durée, la vente et de la location de véhicules d’occasion auprès des particuliers ainsi que de nouveaux services en propre ou en marque blanche sur les segments de marché des véhicules particuliers et utilitaires.Anibal Aparicio a travaillé pendant 17 ans dans le secteur de la location de courte durée chez Hertz France. Il a ensuite passé 4 ans chez un spécialiste de la gestion et de la vente de véhicules d’occasion. En 2009, il a rejoint Iveco France pour occuper la direction générale de la filiale de distribution UVIF, avant de prendre la fonction des ventes grands comptes en 2013.