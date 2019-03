Continental n'a pas failli en 2018, en dépit d'une alerte sur ses profits émise en août dernier. Le géant allemand, qui vend aussi bien des systèmes que des pneus, a réalisé un chiffre d'affaires global de 44,4 milliards d'euros l'an passé, en hausse de 0,9%. Le résultat net a presque suivi la tendance :, ce que Continental décrit comme un résultat "quasi-record" bien qu'il soit en baisse de 2,9% par rapport à l'exercice 2017. La marge opérationnelle (EBIT) s'est quant à elle fixée àdu CA, ce qui était plus ou moins l'objectif de Continental.Continental est toutefois parvenu à un record en 2018 : 155 millions de pneus pour VP et VU vendus dans le monde !Pour 2019, Continental prévoit un marché automobile mondial étal par rapport à 2018 :, et ce en dépit des incertitudes liées à la politique industrielle américaine.