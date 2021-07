Apple est scruté, Apple est attendu, Apple est craint. Outre les smartphones, tablettes, ordinateurs, montres et autres services TV et streaming, l’automobile fait bien partie des terrains de jeu favoris du géant américain. Il s’attaquerait ainsi depuis des années déjà à la conception d’une voiture. Et ce projet auto pourrait vraiment devenir réalité, après des efforts réalisés de manière irrégulière, selon les informations de Reuters. Si en 2016 L’argus annonçait la sortie de l'Apple Car retardée, et depuis plus rien, l’agence de presse américaine indique qu’Apple pourrait finalement lancer sa voiture électrique autonome dans moins de quatre ans.

Apple veut construire un véhicule grand public

Le « Projet Titan » d'Apple, entrepris dès l’année 2014, a donc continué d’avancer dans le plus grand des secrets. Contrairement à Waymo, qui souhaite construire des robots-taxis, l’entreprise numérique vise donc 2024 pour produire en interne des véhicules pour le marché des particuliers avec pour élément fort une technologie de batterie dite révolutionnaire. En effet, Reuters avance qu’« au cœur de la stratégie d'Apple se trouverait une nouvelle conception de batterie qui pourrait radicalement réduire en coût et augmenter l'autonomie du véhicule, selon une troisième personne qui a vu la conception de la batterie d'Apple ». Fabriquer une voiture sur un marché automobile de volume représente un défi important, même pour ce monstre américain. Rappelons que Tesla a attendu dix-sept ans avant de pouvoir concevoir sa première voiture. Apple va donc devoir s’appuyer sur un partenaire spécifique pour la production en série de son futur véhicule grand public, mais celui-ci reste inconnu. Du côté de la fabrication de la batterie, Apple prévoirait d'utiliser une conception unique « monocellulaire » donnant à la voiture une autonomie potentiellement plus longue. L'appui de spécialistes serait là aussi requis.



Selon Reuters, il est fort possible que ce projet, s’il s’avérait trop difficile, retombe à un objectif plus simple comme celui de fabriquer et vendre son système de conduite autonome directement aux constructeurs automobiles. En clair, il s’agirait de commercialiser un logiciel avant de se lancer dans la réalisation totale d’une auto.

Par ailleurs, deux sources concordantes du dossier auraient averti de possibles retards concernant le démarrage de la production en lien avec la crise sanitaire. La fabrication pourrait ainsi débuter plutôt en 2025. Restons prudents, on peut s’attendre à plusieurs retournements de situation avec Apple…