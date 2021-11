Selon l’enquête mensuelle de l'Observatoire des PME-ETI Challenges et Opinionway, le degré de confiance des patrons en leur entreprise est remonté à 45% (+7 points) et seraient davantage ouverts aux investissements. Mais leurs prévisions sur l’emploi restent plutôt négatives. Si le constat est général, il se retrouve notamment dans le secteur automobile, où les annonces de suppression d’emploi dans le monde, mais aussi en France, se multiplient : Renault, Volvo, ZF, le groupe D'Ieteren Auto, McLaren, etc.

Or, la résilience et la capacité à ne pas se laisser abattre des entreprises autos ont prouvé plus d’une fois qu’elles pouvaient surmonter un tas d’épreuves. En attendant, ces sociétés tentent de s’adapter au contexte et œuvrent pour le bien de leurs équipes. Voici une liste non exhaustive de quelques initiatives annoncées du monde auto dans la formation, l’apprentissage et l’emploi, où organismes, constructeurs et spécialistes veulent redoubler d’efforts pour recruter ou permettre à leurs collaborateurs de monter en compétences, et ce, même en cette période de crise sanitaire inédite.

Le CNPA à la relance de l’apprentissage

« La jeunesse ne doit pas être la variable d’ajustement dans cette crise sanitaire, économique et sociale, l’emploi des jeunes est au cœur du travail mené avec les partenaires sociaux pour préparer le plan de relance. Il n’y aura pas de génération sacrifiée », a indiqué le ministère du Travail lors de la présentation d’un plan de relance de l’apprentissage le 4 juin 2020.

Ce dispositif repose sur des mesures concrètes telles qu’une prime exceptionnelle apportée à l’embauche des apprentis (8 000€ par apprenti majeur et à 5 000€ par apprenti mineur), la prolongation de 3 à 6 mois de la période d’un jeune en CFA avant de conclure un contrat d’apprentissage et l’éligibilité des ordinateurs portables à l’aide au premier équipement pédagogique de l’apprenti.

« Nous suivons cette situation de près, ainsi que les mesures relatives au chômage partiel, en cours de discussion. Une note du CNPA va être adressée sur cet enjeu aux pouvoirs publics cette semaine », souligne la maison syndicale, qui a largement contribué à l’élaboration de ses mesures. Détails sur le site du gouvernement.

L’application et formation digitale pour l’Anfa

En plein confinement, soit au mois d’avril, le service de l’accompagnement des établissements et de la mobilité européenne de l’Anfa a lancé sa propre plateforme numérique dédiée à la formation afin de soutenir chaque établissement dans la poursuite des enseignements aux métiers des services de l’automobile, mais à distance. Cette formation digitale, proposant 80 vidéos de sensibilisation ou de modules de formation, est gratuite pour les formateurs des CFA et lycées professionnels, accessible via un formulaire d’inscription et permet l’interaction entre tous. Aussi, deux mois après, l’Anfa a également communiqué sur le lancement de son application Play and Learn Services Auto. Cet outil se compose de jeux pour tester ses connaissances des gestes barrières à adopter dans les établissements. Selon l’une de ces enquêtes, environ 43% des formateurs ont assuré que leur CFA s'étaient déjà engagé sur des projets de formation à distance préalablement à la crise du Covid-19, 87% ont mis en place une première séance à distance en deux semaines maximum, et 27% d'entre eux ont souligné l'implication des entreprises dans l'apprentissage.

Gruau et sa Digital Academy

Le carrossier-constructeur Gruau a profité de la période de confinement pour développer son propre concept de formation. Un projet qui était déjà dans les cartons depuis un moment. Via sa plateforme 100% en ligne, la Digital Academy, le groupe entend bien former les quelque 1 600 collaborateurs à compter du mois de mai à travers huit thématiques de modules : anglais, bureautique, culture digitale, développement personnel, démarche de résolution de problème et extra-professionnel, management et santé-sécurité-ergonomie au travail.



Selon Patrick Gruau, président du groupe éponyme, « La Digital Academy Gruau est un projet audacieux car il répond à trois de nos engagements fondamentaux. Le premier, inscrit dans notre projet 2022, est de cultiver une politique de ressources humaines attractive et ouverte au changement. Le deuxième consiste à mettre en adéquation le capital humain avec nos objectifs car les femmes et les hommes Gruau sont la plus grande richesse du groupe. Enfin, je suis convaincu que la connaissance est au cœur de notre compétitivité car elle nous permet d’innover et ainsi de réinventer en permanence la mobilité des professionnels. »

Autosur a maintenu la qualification

De son côté, Autosur, spécialiste du contrôle technique, a annoncé en avril avoir obtenu l’accord du ministère en charge des Transports pour la réalisation de formations en visio-conférence en vue du maintien de la qualification contrôleur technique VL 2020 VISI. Les affiliés Autosur ont donc pu continuer à se former dans des conditions inédites.

Daf Conseil accélère sur les formations à distance

Daf, le spécialiste de la formation et de l’assistance technique pour le marché de la réparation automobile et poids lourd, propose cet été 2020, un nouveau programme de trois formations en e-learning (Euro6, SCR/ADBlue, PassThru et Start & Stop) et de sept formations en classes virtuelles (maintenance, climatisation, AdBlue, systèmes d'injection diesel, injection essence, boîtes robotisées, Start & Stop, diagnostic des pièces techniques). Toutes les formations en e-learning DAF Conseil sont disponibles depuis le site web, sur simple inscription en ligne. Elles font l’objet d’une remise d’attestation de fin de formation et sont éligibles à une prise en charge.