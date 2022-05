Des mesures de flexibilisation face à la pénurie de puces

Au cours du premier trimestre 2021, Plastic Omnium a enregistré un chiffre d’affaires de 2,16 milliards d’euros, soit + 1 % par rapport à la même période 2020 mais – 3,5 % comparé à 2019. Confiant pour la suite, l’équipementier automobile français, qui conçoit et fabrique des éléments extérieurs de carrosserie, des réservoirs d’essence et des systèmes de dépollution, confirme ses objectifs pour l’ensemble de l’année 2021. Grâce à un « fort rebond » de son activité et notamment son positionnement sur les véhicules électriques,Ces bons chiffres enregistrés par Plastic Omnium sont principalement dus à ses activités en Europe, qui ont progressé de 2,4 % grâce aux clients premium comme Porsche ou Audi, mais aussi et surtout en Asie.À LIRE. Hydrogène : les grandes ambitions des équipementiers autos français Hors Chine, Plastic Omnium a vu ses ventes augmenter de 19,2 %, tandis qu’elles ont bondi de 76,5 % au sein de l’Empire du milieu. Le groupe français souligne ainsi que « la croissance de l’activité est très forte » en Chine et précise que « la surperformance s’accélèrera sur les prochains trimestres ». En effet, la production automobile mondiale a affiché une croissance de 13,6 % sur les trois premiers mois de l’année, principalement grâce à l’industrie chinoise. Adeline Mickeler, directrice financière de Plastic Omnium citée par l’AFP, précise que la Chine « est le seul pays qui a retrouvé son niveau d’avant-crise ».Alors que sa facturation a diminué de 19,9 % en Amérique du Nord, principalement à cause de Volkswagen et BMW, Plastic Omnium indique que cela sera compensé dès le deuxième trimestre « grâce aux lancements opérés au Mexique pour Lucid Air et General Motors ». Enfin, l’équipementier précise avoir renforcé depuis le début de l’année des « mesures de flexibilisation pour absorber les conséquences des arrêts de chaînes ou des réductions de production de nombreux constructeurs automobiles, liées aux ruptures d'approvisionnement, notamment de semi-conducteurs ».