A partir d’une base 100 prenant pour référence la dernière semaine avant le confinement, soit du 9 au 15 mars 2020, le chiffre d’affaires moyen du panel de 100 réparateurs est mesuré hebdomadairement par les organismes AM-Today et EBP Méca, dans le but de mesurer la sortie de crise des ateliers. Nous avons suivi cet observatoire depuis sa création. Tout le détail jusqu’à juin est ici : l'évolution de l'activité MRA depuis le confinement jusqu'à juin 2020.

Des réparateurs performants en juillet

Il est temps à présent de faire un point sur l’activité après-vente pendant l'été 2020. Selon l’étude, le mois de juillet a été exceptionnel. « La 29e semaine, du 13 au 19 juillet, a logiquement pâti de la première grosse vague de départs en vacances, doublée d’un pont du 14 juillet qui amputait les deux premiers jours d’activité de la semaine. Rien d’inquiétant donc à avoir vu cette semaine chuter à 92 points, même s’il s’agissait là du premier dérapage hebdomadaire d’activité sous la base 100 depuis fin mai. Car cette chute a été très largement compensée par le reste d’un flamboyant mois de juillet, avec deux records hebdomadaires de l’année en cours : sa première semaine a culminé à 143 points et la dernière, à 140 points ! », peut-on lire dans le rapport.

Les MRA résistants en août

Août a été plus calme, il a fallu résister. L’étude analyse le mois de la façon suivante : « Si l’activité des ateliers a évidemment chuté pour se replier, quatre semaines durant, sous la barre de notre référence 100 (successivement 95, 64, 53 et 88 points du 1er au 31 août), l’activité est restée suffisamment soutenue pour demeurer nettement au-dessus de la bérézina vécue durant la période de confinement et finalement pas si loin des minima d’un début d’année pré-confinement. Le cœur de l’inactivité aoûtienne résidant traditionnellement dans les 2e et 3e semaines du mois, rien d’inquiétant ou de très inhabituel dans ces deux périodes de nette contre-performance (64, puis 53 points seulement). »

Voici la synthèse de l’activité atelier sur 35 semaines (2020) :

Le prochain rendez-vous est donné début octobre pour analyser la situation du mois de septembre. Le suspense est réel. « Les questions qui préoccupent tous les acteurs de l’après-vente restent évidemment posées : comment la rentrée de septembre oriente-t-elle le business des réparateurs ? Vers un relent d’activité qui permettrait d’espérer une poursuite du rattrapage du lourd retard pris durant le confinement ? Ou doit-on plutôt s’attendre à un retour de crise, comme beaucoup le craignent ? » Un début de réponse est attendu lors de la prochaine livraison de l’Observatoire de sortie de crise AM Today et EBP Méca.