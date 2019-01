Evolution du marché de l’après-vente à horizon 2025

Prix moyen d’une entrée à l’atelier

Les véhicules électriques

Des réseaux de marque en reconquête

La réparation-collision

Dans sa dernière étude diffusée en avril 2015, et réalisée pour le compte du CNPA, le cabinet TCG Conseil livrait un scénario assez pessimiste de l’évolution du marché de l’après-vente automobile à horizon 2022 (une baisse de 7% du nombre d’entrées était annoncée). Un scénario qui se révélait même encore plus sombre pour les réseaux de marque, dont les parts de marché étaient en recul. Depuis, le marché VN a repris des couleurs, les constructeurs et les distributeurs ont réagi et certains indicateurs économiques se sont retournés dans le bon sens. Par conséquent, la récente étude réalisée par TCG Conseil dresse des prospectives globalement plus réjouissantes.En anticipant un marché VN autour des 2 millions d’unités sur les six prochaines années, une augmentation du kilométrage moyen VP (+1,6%), et ce pour toutes les motorisations, et un parc VP en hausse de 2,6% par rapport à 2018 (à 33,2 millions de véhicules), le cabinet d’étude(par rapport à 2016),(contre 50,3 millions en 2016).Toutefois, le scénario esquissé laisse entrevoir des tendances très distinctes. Ainsi, les opérations d’entretien devraient augmenter de 4,3%, le remplacement de pneumatiques de 2,3% tandis que les interventions de réparation mécanique vont chuter de 11,5%, en raison principalement d’un taux de fiabilité en forte amélioration., avec un montant de(13,804Mds€ en 2016). TCG Conseil anticipe une hausse de 0,9% pour l’entretien, de 1,6% pour la réparation et de 3% pour les pneumatiques.Le cabinet d’étude estime que le(contre 275€ en 2016 et 270€ en 2013). Cette progression résulte principalement des opérations de réparations mécaniques, en raison du contenu technologique de plus en plus présent dans les véhicules. Une hausse du prix de 14% est anticipée. Pour les opérations d’entretien, le prix aurait plutôt tendance à diminuer, de l’ordre de 3%, tandis qu’il pourrait afficher une très légère hausse pour les pneumatiques.Selon TCG Conseil, la faible pénétration des véhicules électriques sur le marché français, dont la part pourrait se situer autour de 2,7% au 1er janvier 2026, n’aura que peu d’effets sur l’après-vente automobile au global. L’impact sera naturellement plus ou moins important selon le degré d’électrification des gammes des différents constructeurs. Ces véhicules devraient générer moins d’interventions de réparation mais davantage de remplacements de pneumatiques. Pour les opérations d’entretien, en valeur, le cabinet prévoitEn 2025,(en nombre d’entrées),(40,4% en 2016), mais elle n’évoluera guère en valeur (autour de 46,8%). Cette reconquête devrait se faire au détriment des centres-autos, des acteurs de la réparation rapide et des enseignes de pneumaticiens (qui pourraient perdre 3,6 points de part de marché). Selon TCG Conseil,dont le taux de pénétration devrait avoisiner les 50% en 2025, associédevraient faire le jeu des constructeurs et des distributeurs. Ainsi, d’après une enquête réalisée auprès de 1 600 clients propriétaires d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable, 89% d’entre eux ont répondu que la technologie liée à ces motorisations les incite à se rendre dans le réseau de la marque.Le cabinet d’étude estime qu’en France, à l’horizon 2025,comme le freinage automatique d’urgence. Ces nouvelles technologies devraient entrainer une baisse de 15% du taux d’accidents.. Le repli pourrait atteindre -15,9% pour la carrosserie et -6% pour le bris de glace. Le marché de la réparation-collision se situait légèrement au-dessus des 7,4Mds d’euros en 2016.