Le service après-vente figure parmi les sujets les plus importants pour les automobilistes. Distributeurs comme constructeurs en sont bien conscients. C’est pourquoi il apparaît dans les six activités sondées par le CNPA auprès des réseaux de réparateurs agréés pour déterminer la Cote d’amour des constructeurs. Bonne nouvelle : parmi les quatre critères analysés, tous obtiennent un niveau de satisfaction moyen supérieur à 50 %, malgré une légère baisse enregistrée pour trois items sur quatre.

Résultat, le service après-vente ressort en troisième position des activités classées par taux de satisfaction, derrière le financement et la vente de VN, avec une note moyenne de 5,44/10. Dans ce domaine, Suzuki pointe largement en tête grâce à une moyenne de 8,87/10, tandis que plusieurs autres constructeurs récoltent plus de 7/10 de la part de leurs réseaux respectifs : Mini, Seat, Volvo, Honda et Dacia. À l’opposé du classement regroupant 27 marques, Mitsubishi arrive bon dernier avec 3,22/10. Mais d’autres constructeurs affichent également une note de satisfaction inférieure à 4/10. Il s’agit d’Alfa Romeo, d'Audi, de Volkswagen, de Hyundai, de Fiat et de Land Rover.





La qualité de la formation globalement appréciée



Parmi les quatre critères jugés par les réseaux de revendeurs agréés, la qualité de la formation proposée par le constructeur se révèle globalement appréciée, avec un taux de satisfaction de 71 %, malgré une baisse de 4 points par rapport à 2019. Le constructeur récoltant le plus de suffrages est Suzuki avec 8,82/10, tandis que Volvo obtient 8,33/10 sur ce critère et Seat 8,07/10. À l’inverse, Alfa Romeo déçoit globalement ses réparateurs avec une note de 3,67/10, tandis que Mitsubishi plafonne à 3,81/10 et Audi, à 4,4/10.

En deuxième position, le traitement de la garantie contente 58 % des réparateurs agréés, soit une légère évolution de 1 point par rapport à l’an dernier. À ce sujet, Suzuki fait presque un sans-faute avec une moyenne de 9,8/10, suivi de Honda, qui obtient 8,52/10, et de Mini, qui affiche un bon score de 8,33/10.





Sans-faute pour Suzuki



En baisse de 3 points, la communication et le marketing après-vente engrangent toutefois 54 % de satisfaction de la part des réparateurs agréés. Suzuki fait, ici aussi, figure de bon élève grâce à sa note moyenne de 8,43/10. Avec 7,92/10, Mini arrive en deuxième position, devant Seat, qui récolte 7,54/10.

Enfin, la qualité des outils numériques après-vente fournis par le constructeur satisfait 52 % des 399 réparateurs agréés sondés, soit 4 points de moins que lors du dernier baromètre de la Cote d’amour. Suzuki, qui réalise le grand chelem en ressortant en tête de tous les critères en matière d’après-vente, obtient ici un excellent 8,43/10. Seat lui emboîte le pas avec la note de 7,89/10, suivi de près par Honda (7,78/10).

Top 5 des marques offrant satisfaction en matière de service après-vente

Suzuki : 8,87/10 Mini : 7,92/10 Seat : 7,72/10 Volvo : 7,66/10 Honda : 7,32/10



Top 5 des marques offrant le moins de satisfaction en matière de service après-vente