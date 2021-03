Présent sous les enseignes Cardoen en Belgique, Clicars en Espagne et Aramisauto en France, le groupe Aramisauto a vu encore plus grand en ce début 2021. En effet, le spécialiste de la vente en ligne de voitures d’occasion se développe désormais sous une quatrième marque au Royaume-Uni, suite à l'acquisition d'une participation majoritaire dans MotorDepot Ltd, la maison-mère de CarSupermarket.com. Le capital restant étant détenu par son fondateur Phil Wilkinson.

Aramis, leader de l'occasion au Royaume-Uni

Cette plateforme omnicanale dite pionnière britannique de la seconde main, a été fondée en 2001 et a généré un chiffre d'affaires de plus de 256 millions d’euros en 2020. Ce sont donc 20 000 voitures qui ont été vendues par l’intermédiaire de ses deux marques B2C, CarSupermarket.com et Motordepot.co.uk et son réseau de 12 agences au cours du dernier exercice social. Elle détient également un site de reconditionnement qui traite environ 1 500 véhicules par mois. Avec cette opération, Aramis Group projette de devenir le leader du marché de l’occasion au Royaume-Uni. C’est donc aussi un moyen d’y bénéficier d’une présence forte sur ce deuxième marché VO d’Europe (près de 7 millions de voitures d'occasion écoulées en 2020).



Aramis a dépassé le cap du milliard d'euros de chiffre d'affaires

D’après Guillaume Paoli et Nicolas Chartier, cofondateurs et coprésidents d’Aramis Group, « cette transaction est un nouveau chapitre passionnant pour Aramis Group. Nous avons un très grand respect pour ce que Phil et son équipe ont accompli au fil des ans, à savoir la construction d'une success story entrepreneuriale avec une croissance rapide. Avec l'arrivée de CarSupermarket.com, nous accélérons notre stratégie d'expansion en entrant sur le deuxième marché européen des voitures d'occasion et en dépassant le cap du milliard d'euros de chiffre d'affaires. Nos savoir-faire combinés nous permettront encore d'améliorer notre excellence opérationnelle et notre expertise en matière de financement automobile, et plus largement de créer des synergies au sein du groupe. Nous nous réjouissons de travailler dès aujourd’hui avec les équipes de CarSupermarket.com pour devenir la plateforme digitale préférée d’achat de voitures d'occasion en Europe ».

Coté en Bourse en 2021 ?

Mais l’ambition est bien plus grande. Aramis, dont la maison-mère n’est autre que Stellantis, envisage une entrée à la Bourse Euronext de Paris dès 2021 (sous réserve de l’évolution du marché et de l’approbation réglementaire), dans le but de « capitaliser sur les importantes opportunités de croissance à venir ». Il a annoncé un chiffre d'affaires ajusté de 831 millions d’euros en 2020 et estime avoir maintenu une forte croissance tout au long des dernières années. Aussi, l’opérateur européen jouit d’une rentabilité, soit d’un Ebitda ajusté record de 38 M€ en 2020 et d’une marge de 4,6 %.



« Une introduction en bourse renforcerait la flexibilité stratégique et financière du groupe pour lui permettre de saisir les opportunités de croissance importantes à venir et accélérer son développement en Europe. Stellantis (résultant de la fusion de Groupe PSA et de FCA), qui a acquis environ 70 % du capital d’Aramis Group en 2016, a depuis démontré un engagement fort en faveur du développement du groupe. En cas d'introduction en Bourse, Stellantis conserverait une participation majoritaire dans le groupe, tandis que les deux cofondateurs d’Aramis Group resteraient des actionnaires de référence », est-il précisé dans un communiqué.