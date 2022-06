Fort de vingt ans d’existence, de quatre marques (Aramisauto, Cardoen, Clicars et CarSupermarket) et d'une présence sur quatre marchés européens, Aramis Group continue son ascension, jusqu’à enregistrer des revenus bien plus importants qu’espéré en 2021. Une performance tirée par l’activité des véhicules reconditionnés. C'est pourquoi ce leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers a annoncé l’ouverture d’un nouveau centre de reconditionnement de véhicules à Anvers, en Belgique. Notons que trois sites industriels de ce même type sont déjà opérationnels à Donzère (France), Madrid (Espagne) et à Goole (Royaume-Uni).

Aramis ouvrira deux autres centres de reconditionnement VO en 2022

Le nouveau bâtiment de 20 000 m2 accueillera une centaine de collaborateurs, qui travailleront au remarketing de près de 12 000 voitures supplémentaires par an. Ce centre contribuera à l’accompagnement de la croissance du chiffre d’affaires de l’entreprise sur ce segment (+ 42,1 % sur l’exercice 2021).

Selon les fondateurs de l’opérateur propriété de Stellantis, Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, « l’ouverture de ce quatrième centre marque une nouvelle étape dans le développement du groupe. Elle s’inscrit dans la stratégie d’augmentation de ses capacités de reconditionnement afin d’offrir à ses clients des voitures fiables et abordables, ainsi qu'une satisfaction inégalée. Ce nouveau site d’Anvers intègre les meilleurs savoir-faire du groupe et témoigne de son ambition de proposer un modèle de mobilité individuelle plus vertueux grâce à ses véhicules reconditionnés ».



En parallèle de cette annonce, Aramis Group a reconfirmé l’ouverture de deux prochains centres de reconditionnement en Europe dans les mois à venir. Ceux-ci seront situés à Nemours, en France, et à Hull, au Royaume-Uni.



