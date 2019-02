Aramisauto est devenu un poids lourd de la distribution automobile en France. En 2018, sur le périmètre hexagonal,, en croissance de 15% par rapport à 2017. A titre de comparaison, le groupe Pautric se positionnait en 23position du top 100 de L’argus l’an passé avec un CA de 483M€ en 2017. Si l’on prend en compte les activités en Belgique et en Espagne , soit un bond de 60%. Aramisauto a commercialisé un, dont 30 en France (le 30a ouvert au Mans).La société fondée par Guillaume Paoli et Nicolas Chartier a racheté en 2018 le spécialiste belge de la vente de véhicules d’occasion Cardoen , qui s’appuie sur 13 sites.« Les résultats de 2018, qui sont le fruit de notre développement à l’international et de notre modèle d’entreprise, nous rendent confiants quant à l’atteinte de nos objectifs de croissance à long terme », commente Guillaume Paoli, dirigeant et co-fondateur du groupe.Sur le modèle de son site industriel de Donzère, qui reconditionne plus de 1 000 voitures par mois, Aramisauto vient d’inaugurer sa deuxième unité à Madrid.