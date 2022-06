« Pionniers du reconditionnement en France, nous prenons aujourd’hui une nouvelle longueur d’avance sur nos concurrents en ouvrant ce deuxième site au sud de la région parisienne, avec à sa tête un véritable expert de la supply chain et des projets industriels », a déclaré Romain Boscher, directeur général France Aramisauto. Ce dernier a effectivement fait appel à Guillaume Arnal et l’a promu en juin 2022, directeur du nouveau site de reconditionnement de véhicules d’occasion ouvert, situé à Saint-Pierre-lès-Nemours en Seine-et-Marne.

Guillaume Arnal, expert de projet usine 4.0 chez Aramisauto

Cette nouvelle usine VO verra son activité démarrer très prochainement. Le nouveau chef se dit « fier de rejoindre Aramisauto pour piloter le démarrage de ce nouveau site. Aramisauto s’est fixé des objectifs ambitieux d’augmentation de ses capacités de reconditionnement afin de pouvoir accompagner la croissance de la demande des clients. À ce titre, je me réjouis de pouvoir apporter mon expertise en matière automobile et logistique, tout en bénéficiant des retours d’expérience managériaux et de reconditionnement à l’échelle industrielle acquis depuis 2014 par la société au sein de son premier site implanté à Donzère, dans la Drôme ». Cet expert de la conduite de projet « usine 4.0 » aura donc pour mission de lancer cet établissement, de l’animer, et d’accompagner les équipes pour assurer son développement conformément aux objectifs de croissance d’Aramis Group, la maison-mère, dirigée par le cofondateur Guillaume Paoli. Pour l’heure, celui-ci n’a communiqué aucune information sur son 2e outil industriel français, que nous aurons la possibilité de visiter fin juin 2022.



Guillaume Arnal est ingénieur de formation, puisqu’il a obtenu un diplôme à l’Estaca (École supérieure des techniques aéronautiques et de construction automobile) et un master en aérodynamique de véhicules de compétition de l’Université de Southampton (Royaume-Uni). Celui-ci a commencé sa carrière professionnelle en tant qu’ingénieur commercial chez Thalès Electron Devices, pour devenir ensuite directeur supply chain, président directeur général d’AG Automotive, manager pièces France puis directeur d’usine chez Konecranes (fabricant de matériel de levage et de manutention).



