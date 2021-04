Sous l’impulsion de son nouveau patron, Luca de Meo, le groupe Renault poursuit la réorganisation de son équipe dirigeante avec des recrues de poids. Après l’arrivée de Gilles le Borgne en janvier 2020 et celle récente de Gilles Vidal, c’est au tour d’Arnaud Belloni de quitter le groupe PSA pour Renault. Ce dernier viendra renforcer les équipes ventes et marketing du groupe.

Plus de dix ans passés au sein du groupe Fiat Chrysler Automobiles

Âgé de 53 ans, Arnaud Belloni occupait le poste de directeur marketing, communication et sport de Citroën pour le monde depuis 2015. « Il a initié le nouveau positionnement de la marque et lancé les derniers modèles comme C3 et C5 Aircross. Il dispose d’une solide expérience dans le secteur automobile en France et à l’international construite chez plusieurs constructeurs », détaille le groupe Renault dans un communiqué. Arnaud Belloni signe ainsi son retour chez Renault, où il a démarré sa carrière dans l’industrie automobile en 1993, au sein des équipes marketing. En 1999, il prend la responsabilité du département produit puis marketing de la marque Skoda en France. Il rejoint Fiat en 2004, où il occupe notamment les postes de directeur marketing et communication des marques Fiat, Alfa Romeo et Lancia en France puis directeur de la marque Lancia en France. En 2011, il rejoint les équipes du groupe Fiat Chrysler Automobiles à Shanghai en tant que directeur marketing pour la région Asie Pacifique (8 marques, 12 pays).

Et maintenant Luciano Biondo ?

Cette nomination survient quelques jours seulement après celle de Christian Stein à la tête de la direction de la communication des marques du groupe Renault (en provenance de Seat). Par ailleurs, et selon nos confrères des « Echos », Luciano Biondo, qui a quitté son poste de président de l'usine Toyota Motor Manufacturing France (TMMF), est pressenti pour rejoindre à son tour le groupe français pour diriger les usines du nord de la France.A LIRE. Marvin Cooke nommé président de l'usine Toyota de Valenciennes