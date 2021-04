Nommé directeur de la stratégie industrielle du groupe PSA il y a tout juste un an, après 27 ans passés chez Renault, Arnaud Deboeuf est depuis le 3 septembre 2020 le nouveau directeur industriel et chaîne logistique du groupe français. Il entre au comité exécutif de PSA. Diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Arnaud Deboeuf dispose d’une expérience de près de 30 ans dans l’industrie automobile.



A LIRE. Arnaud Deboeuf, le directeur de Renault-Nissan part chez PSA

Yann Vincent à la tête d'Automotive Cell Company

« Arnaud est un dirigeant reconnu dans l’industrie automobile doté d’un parcours professionnel riche et je suis heureux de l’accueillir au comité exécutif, au sein duquel il saura apporter une contribution décisive face aux enjeux à venir, commente Carlos Tavares, président du directoire de PSA. Je tiens également à remercier Yann Vincent qui a été un acteur clé de la performance du groupe PSA depuis 2014 et ai toute confiance dans sa capacité à mettre en place et à développer la nouvelle co-entreprise ACC, qui constitue la pierre angulaire de notre transition énergétique vers une mobilité propre, sûre et abordable. Avec les nominations de ces deux dirigeants, nous renforçons le potentiel de notre entreprise, en amont de la naissance de Stellantis, futur acteur de référence de l’industrie automobile mondiale ».

Arnaud Deboeuf remplace donc Yann Vincent, qui a été nommé directeur Général d’ACC (Automotive Cell Company), coentreprise fondée par PSA et Total.