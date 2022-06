L’année 2020 restera doublement dans les annales du groupe Arval. Car non seulement, le loueur de voitures a subi, comme tous, les effets de la pandémie mondiale, mais il a su rester solide en enregistrant une croissance supérieure au marché. Le spécialiste de la location de longue durée a ainsi augmenté sa flotte de véhicules loués de 6,4 % par rapport à 2019. Elle a atteint 1 381 555 unités. En détail, le parc des clients entreprises a dépassé le million de véhicules, la flotte Retail (petites, moyennes entreprises et particuliers) a quant à elle progressé de 15,7 %, dont 100 000 véhicules loués à des particuliers. Enfin, les voitures de location moyenne durée ont augmenté de 6 %.



Arval France a progressé de 1,5 %

Rappelons que ce sont 7 200 collaborateurs qui œuvrent pour le compte de 300 000 clients dans 30 pays. La filiale française a d’ailleurs vu sa flotte croître de 1,5 % pour atteindre 339 765 véhicules loués. « Arval France a su aussi démontrer sa capacité de résilience face à cette crise, tout en renforçant son positionnement sur les solutions de mobilité durable. Je suis donc très confiant pour atteindre les objectifs que nous nous fixons pour 2021, première année de notre nouveau plan stratégique », souligne Ferréol Mayoly, directeur général d'Arval France. À fin 2020, Arval France comptait 1 400 collaborateurs.

Arval Beyond