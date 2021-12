« L’activité d’Arval a de nouveau enregistré une bonne croissance au premier semestre 2021. Notre flotte financée est en augmentation de 6,4 % par rapport au 30 juin 2020, confirmant la position d’Arval en tant que leader européen de la location longue durée multimarque avec services », souligne le P-DG Alain van Groenendael, lors de la présentation des résultats semestriels 2021 du groupe Arval.

La marge opérationnelle d'Arval s'est envolée

Le loueur de longue durée et spécialiste de la mobilité a effectivement mis à la route un total de 1 416 777 véhicules sur les six premiers mois de l’année (+ 6,4 %), alors que les délais de livraison des voitures neuves n’ont cessé d’augmenter en lien avec la crise de semi-conducteurs mondiale. En détail, la location auprès des entreprises a atteint 1 012 995 unités à fin juin 2021 (+ 3,3 % par rapport à fin juin 2020), le segment du retail a quant à lui représenté 372 007 locations après une hausse de 16,2 %, et la moyenne durée a affiché + 3,6 % pour 31 105 contrats.

Arval a également fait état d’une marge opérationnelle ayant évolué de + 29,3 % au premier semestre 2021, à 845,7 millions d’euros. Une tendance qui illustre le bon développement de l’activité et l’évolution positive du marché du véhicule d’occasion selon le groupe. Le résultat net s’est établi à 334,6 millions, contre 210 millions d’euros au premier semestre 2020, soit un bond de 59,3 %. « Cette solide performance, qui intègre le niveau actuel élevé du prix des véhicules d’occasion, reflète la force du modèle économique d’Arval malgré la pandémie. Elle témoigne du succès de son activité de location longue durée de même que de la diversification des clients et pays où la société opère, et de ses produits », renchérit le patron.



De janvier à juin 2021, Arval a poursuivi la mise en œuvre de ses partenariats signés en 2020, notamment avec Sixt dans plusieurs grands pays, ou avec UniCredit Bank en Autriche. Le loueur a aussi continué de déployer son plan stratégique Arval Beyond lancé en octobre 2020 : la flotte électrifiée louée a pesé 26 % des livraisons, pour dépasser la barre des 154 400 véhicules électriques et hybrides après avoir progressé de 83 % sur un an.