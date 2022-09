Une croissance continue

Après une année 2021 exceptionnelle , le loueur Arval, filiale de BNP Paribas, annonce avoir réalisé un très bon premier semestre 2022. Son résultat opérationnel brut s’est ainsi envolé de 44,2 % comparé au premier semestre 2021 avec 1,22 milliard d’euros. Même si la marge sur les contrats de location a atteint 378,8 millions d’euros (+ 5,6 %) et celle des services 346,6 millions (+ 8 %), ces bons résultats ont surtout été possibles grâce à une meilleure « maîtrise des frais de gestion », mais aussi à la revente de ses véhicules en retour de flotte. Cette dernière activité a représenté 494,1 millions d’euros à elle seule, soit un bond de 197,6 % comparé à fin juin 2021 !Au total,soit une forte progression de 86,9 %. Notons au passage que le spécialiste de la location longue durée a franchi le cap symbolique de 1,5 million de véhicules financés, soit + 5,9 % en un an, avec précisément 1 500 536 véhicules composant sa flotte.À LIRE. Arval coopère avec le constructeur MG Motor en France Dans un communiqué, Arval explique que son activité « s’est encore bien développée au cours du premier semestre 2022 grâce à la qualité de ses services et à la force de son modèle économique ». Ceciet aux difficultés touchant l’ensemble du secteur automobile ». Ainsi, l’entreprise affirme sa « position de leader » sur le marché européen de la location longue durée multimarque avec services.Arval ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, alors que son concurrent ALD devrait bientôt finaliser le rachat de LeasePlan . La filiale de BNP Paribas a notamment acquis, le 8 septembre 2022, Terberg Business Lease Group (TBLG) aux Pays-Bas, qui gère une flotte de 38 000 véhicules. Ceci, après avoir annoncé, en mai dernier, un accord avec Banca Comerciala Romana (Groupe Erste) en Roumanie. Par ailleurs, Arval poursuit son plan stratégique « Arval Beyond », visant notamment à développer la location de véhicules électriques dans treize pays. Le loueur entend également connecter sa flotte avec son système Arval Connect ou encore conclure d'autres partenariats avec les constructeurs automobiles, comme celui noué avec Jaguar Land Rover Automotive en février 2022.