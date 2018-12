Engie, acteur des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, et Arval, spécialiste de la location de véhicules d’entreprise, annoncent le lancement d’une nouvelle offre de mobilité verte. Celle-ci comprend la location de véhicules électriques, assurée par Arval, et l’installation et la maintenance de points de recharge situés au sein d’entreprises, au cœur des villes ou au domicile des conducteurs, assurées par Engie. Cette offre, conçue sur la base d’un loyer mensuel,Elle sera ensuite déployée en Italie, aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni.« Cette nouvelle offre intégrée, coconstruite avec Arval, permettra de démocratiser l’accès aux véhicules électriques et contribuera ainsi à l’amélioration de la qualité de l’air et à la réduction des nuisances sonores dans les villes », commente Shankar Krishnamoorthy, directeur général adjoint d’Engie.Selon le baromètre flottes publié par l'Observatoire du véhicule d'entreprise en juillet dernier,pour une partie de leur flotte dans les trois prochaines années, un pourcentage qui monte à 56% au sein des grandes entreprises.« Pour Arval, ce partenariat illustre notre volonté d’être acteur dans cette transition énergétique en s’associant avec des partenaires stratégiques internationaux pour accélérer le mouvement », indique Bart Beckers, directeur commercial d’Arval.-A lire aussi L'électrique, les flottes, ça les branche ?