L’Alliance des services aux véhicules tient son nouveau président. En succédant à Yann Blard du Syndicat des professionnels du pneu (SPP), Jean-Louis Bouscaren est désormais à la tête de la présidence de l’Asav qui se compose donc du SPP mais aussi du SNCTA pour Syndicat national du contrôle technique automobile et de L’Unidec pour Union nationale intersyndicale des enseignants de la conduite.

Il a été élu lors de l’assemblée générale en juin 2018 et ce, pour deux ans. A noter que Jean-Louis Bouscaren est actuellement le vice-président trésorier de l’Unidec depuis 2016 et membre du Conseil supérieur de l’éducation routière (CSER).

« Les liens entre les trois organisations de l’Asav sont très forts, notamment, sur le plan social, où nous travaillons de concert au sein d’une commission sociale qui détermine les positions de l’Asav. Nos organisations respectives conservent en plus de cela leur entière autonomie et liberté pour les métiers qu’elles représentent. Ce mode de fonctionnement retient l’attention de nouvelles organisations qui s’intéressent à notre approche et pensent même nous rejoindre », commente-t-il.

Ancien élu des chambres de commerce et d’industrie de Montpellier, Jean-Louis Bouscaren a également été le premier président national de l’Unidec avant d’occuper le poste de vice-président. Aujourd’hui retraité après avoir dirigé une entreprise de formation de conducteurs et aux métiers de la route, celui-ci reste impliqué auprès de différents organismes paritaires comme le Fongecif ou encore l’Assedic.