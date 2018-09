L’activité des sociétés d’assistance a connu une croissance significative durant les mois d’été 2018, par rapport à la même période de référence en 2017. « Une intensité d’activité en grande partie liée aux fortes chaleurs qui ont touché la majeure partie du territoire français et de nombreux pays européens, impactant notamment les automobilistes », explique le Syndicat national des sociétés d’assistance (SNSA).Ainsi, outre le secteur médical (+8%) et l’assistance à domicile (presque +7%), l’activité « dépannage remorquage » affiche une progression de plus de 6% par rapport aux mois d’été de 2017. Cette croissance est due en grande partie au nombre important de déplacements en France et dans les pays limitrophes, comme l’Espagne par exemple, dans un contexte de fortes chaleurs favorisant les surchauffes-moteurs, les pannes électroniques, les pannes de batterie. « Cela a été le cas notamment lors du grand chassé-croisé entre le 3 et le 6 août où certaines sociétés membres ont reçu 15% d’appels supplémentaires par rapport à l’an passé, déjà une année record soit dit en passant », souligne le Syndicat national des sociétés d’assistance.Et, son président, de conclure : « L’assistance a montré une fois encore qu’elle est fortement soumise aux contraintes extérieures et à l’actualité. Les organisations mises en place par la profession permettent toutefois d’apporter avec la même réactivité les solutions pour venir en aide aux personnes en difficulté ».