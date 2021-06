Aston Martin a souffert de la crise sanitaire en 2020. Le constructeur britannique d’automobiles de luxe a vu ses ventes reculer de 32 %, avec 4 150 unités écoulées, contre

6 136 en 2019.

Son chiffre d’affaires a ainsi diminué d’environ un tiers avec 611,8 millions de livres

(702 millions d’euros), tandis que l’entreprise basée à Gaydon a enregistré une perte d’exploitation de 323 millions de livres (370 millions d’euros).





Nouvelle équipe dirigeante

Toutefois, Aston Martin a connu de nombreux changements l’an dernier, qui lui permettent d’envisager les prochaines années avec sérénité. Signalons d’abord le changement d’actionnaire majoritaire, puisque la société Yew Tree a acquis 25 % du constructeur, ce qui a permis à Lawrence Stroll, son dirigeant, de devenir président exécutif. Ce dernier a mis en place une nouvelle équipe de direction, dont un nouveau P-DG nommé en août, Tobias Moers.

« En rejoignant Aston Martin, indique Tobias Moers, ma première priorité a été de lancer avec succès notre premier SUV, le DBX. » Apparu sur le marché fin juillet, ce nouveau modèle concurrent des Bentley Bentayga, Rolls Royce Cullinan et Lamborghini Urus, s’est écoulé à

1 516 exemplaires dans le monde, via un réseau de 167 concessionnaires répartis dans

54 pays, soit plus d’un tiers des ventes d’Aston Martin. En France, il s’est écoulé à 14 unités sur les 70 voitures vendues par la marque.





Objectif : 10 000 voitures et 2 milliards de CA en 2024 ou 2025

Par ailleurs, le partenariat technologique avec Mercedes-Benz, initié en 2013, a été étendu et le constructeur allemand devrait monter au capital d’Aston Martin à hauteur de 20 %, contre environ 12 % fin 2020. Incluant notamment la possibilité d’utiliser des groupes motopropulseurs hybrides et électriques, ce partenariat « nous permet de concentrer notre développement et nos investissements dans les domaines qui différencieront réellement nos produits », selon Tobias Moers.

Alors que « 2020 a été une année de transformation pour Aston Martin », Lawrence Stroll se montre « confiant dans le futur succès » de la marque, qu’il souhaite positionner comme

« l’une des plus grandes marques de voitures de luxe au monde ». Il compte pour cela sur le nouveau plan stratégique « Project Horizon », lancé en 2020 pour « revitaliser » l’offre de produits et améliorer l’efficacité du constructeur dans tous les domaines.

Dès 2021, première année pleine de ce plan, Aston Martin s’attend à redevenir profitable avec la vente de 6 000 voitures et vise, comme objectif de moyen terme à l’horizon 2024-2025, la vente de 10 000 unités pour un chiffre d’affaires de 2 milliards de livres

(2,29 milliards d’euros).