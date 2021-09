Aston Martin l'a échappé belle. Alors que son avenir était plutôt flou, c'était sans compter sur son nouveau président exécutif Lawrence Stroll pour sauver la marque britannique de la faillite début 2020. Mais ce milliardaire canadien compte bien la porter encore plus loin. Outre son retour en Formule 1 cette année, après des décennies d'absence, le constructeur automobile de voitures de luxe va aussi avoir droit de participer à la transition énergétique du Royaume-Uni, d'autant que le pays va interdire à partir de 2030 la vente de voitures à essence ou diesel.

Un SUV 100 % électrique pour Aston Martin en 2025

En effet, dans une interview publiée dans le Financial Times, on apprend qu'Aston Martin prévoit de lancer une version hybride de la DBX cette année, puis pour d'autres modèles à partir de 2023, avant de proposer un premier SUV 100 % électrique dès 2025, une échéance qui correspondrait en tous points avec la fin de carrière de la DBX. Sur l'électrique, « nous sommes très en avance sur nos concurrents grâce à notre partenariat avec Mercedes », qui détient 20 % du capital du britannique, a assuré Lawrence Stroll au Financial Times. Notons que l'italien Ferrari prévoit de sortir des modèles hybrides d'ici à 2030 tandis que le britannique Bentley va passer au tout électrique à la même date.

Selon le patron, les modèles à batteries seront tous produits au Royaume-Uni : « Le SUV sera fabriqué au Pays de Galles et les voitures de sports électriques ici à Gaydon », a-t-il ajouté. Au total, 2 500 personnes travaillent à Gaydon, dans le centre de l'Angleterre et à St Athan au Pays de Galles. Rappelons qu'Aston Martin avait toutefois annoncé l'an dernier 500 licenciements dans le cadre d'une restructuration en pleine crise historique de l'automobile, l'un des secteurs les plus durement frappés par la pandémie.