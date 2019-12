Alors que les autres marques du groupe Volkswagen (Skoda et Seat par exemple) ne cessent de progresser, Audi accuse le coup concernant ses résultats commerciaux en 2018 dans le monde, mais aussi en 2019. Ce qui donne lieu à des prises de décisions radicales. Dans le cadre d’un programme visant à économiser 6 milliards d’euros par an d’ici à 2029 (et donc de garantir le couloir stratégique de 9 à 11% de la marge d’exploitation), le constructeur automobile allemand vient d’annoncer devoir se séparer de 9 500 collaborateurs en Allemagne, d’ici à cinq ans.

2 000 nouveaux postes pour l'électrique et le numérique

Ces suppressions d’emplois fonctionneront notamment par des départs volontaires, le non-remplacement de départs à la retraite ou de postes vacants et sans licenciement. Quelque 15% des effectifs seront donc supprimés et les 50 000 autres auront la garantie de l'emploi jusqu’au 31 décembre 2029 au moins. La marque aux anneaux a également assuré que 2 000 nouveaux postes d’experts seront créés dans les domaines de la voiture connectée et de la mobilité électrique. Elle a ajouté que les recrutements se feront en priorité en interne. A noter que 90 000 personnes travaillent chez Audi actuellement dans le monde.

« Nous nous attaquons également aux problèmes structurels afin de préparer Audi aux défis à venir. En période de bouleversement, nous rendons Audi plus agile et plus efficace. Cela augmentera la productivité et renforcera durablement la compétitivité de nos usines allemandes. Même si nos employés sont l'atout le plus précieux d'Audi et la clé de notre succès, l'entreprise doit devenir légère et prête pour l’avenir », a déclaré le PDG Bram Schot. Ce dernier sera d'ailleurs remplacé par Markus Duesmann en avril 2020.

Confronté au ralentissement du marché automobile et sans compter sur l’arrivée du nouveau règlement WLTP, Audi a d’ores et déjà stoppé la livraison des véhicules non homologués et va notamment réduire les capacités de production de ses deux usines allemandes qui souffrent déjà d'une baisse de la demande.