Fin février 2019, Audi Bauer conviait la presse au sein de son site Audi City , place du marché Saint-Honoré, pour célébrer ses 20 ans. Tout juste intronisé directeur général du groupe, Thierry Tanfin se livrait volontiers sur le rôle de laboratoire de la vitrine mais se montrait en revanche moins disert lorsqu’on le questionnait sur la pérennité de celle-ci, évoquant notamment la fermeture d’Audi City Londres en juin 2018. On ne pouvait pas le deviner mais les cartons n'attendaient plus qu'à être remplis. Le constructeur informe en effet que, soit un peu moins de trois ans après son ouverture. Les activités sont transférées au sein de la concession Audi Bauer Paris Wagram « Audi City Paris avait pour mission d’être un laboratoire d’expériences pour la marque en matière de digitalisation du point de vente. Cette expérience moderne nous a permis d’affiner et de perfectionner nos programmes digitaux et humains, c’est une réussite, commente Lahouari Bennaoum, directeur Audi France.-A lire aussi Audi Bauer continue de jouer les explorateurs pour Audi La salle baptisée Customer Private Lounge, qui fait la part belle aux écrans digitaux, ou encore les lunettes de réalité virtuelle sont ainsi devenues des standards au sein des concessions Audi.« De nouveaux rôles ont été directement inspirés par Audi City Paris, ainsi les ambassadeurs et les experts Audi sont désormais en déploiement dans bon nombre de nos concessions en France », complète Thierry Laureau, directeur du développement réseau Audi France.Situé en plein cœur de Paris, Audi City Paris ne bénéficiait pas d’un emplacement propice au commerce automobile. Une position encore plus fragilisée par la politique de la mairie de Paris.Le groupe Audi Bauer, fondé par Daniel Urcun, va donc quitter la place du marché Saint-Honoré, où il était implanté depuis 1999.