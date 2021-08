« En collaboration avec les concessionnaires, nous mettons en œuvre de manière cohérente la durabilité et la mise en réseau numérique sur ce site. Cela nous permet d'offrir une expérience client transparente et positive sur tout le parcours d’achat » déclare Horst Hanschur, responsable des ventes et des services à la clientèle d’Audi, dans un communiqué. Celui-ci fait allusion à la dernière nouveauté de la marque aux anneaux : un point de vente écolo, ouvert dans le quartier Trudering de Munich, en Allemagne. C'est le premier à être doté du concept Audi Progressive Retail, dont le durable et le numérique sont les maîtres mots.

Audi utilise un matériau neutre en CO 2

Audi présente dans ce magasin pilote de dernière génération les récentes innovations en matière de durabilité, d'architecture et de numérisation. Toutes sont concentrées en un seul site, et ce, dans le but de rendre la marque plus attractive auprès des clients. « C’est un projet phare en matière d'efficacité énergétique et de durabilité. Un matériau neutre en CO2 qu'Audi a développé avec la start-up berlinoise Made of Air a été utilisé pour la première fois sur la façade du bâtiment, avec un design spécifique à Audi. Le matériau utilisé capte en permanence le CO2 atmosphérique », précise-t-on dans la note.



On trouve également une borne de recharge rapide de 150 kW ou 75 kW disponible sur la zone extérieure et cinq autres classiques dans un parking souterrain. Toutes sont alimentées par une installation solaire se trouvant sur le toit de la concession automobile (système intelligent de contrôle de l'éclairage qui peut fonctionner sans utiliser de combustibles fossiles). « Pendant la journée, l'énergie solaire est stockée dans un système de batteries, ce qui permet de l'utiliser 24 heures sur 24 et d'assurer une mobilité durable à tout moment. Le magasin de détail, neutre en carbone, est le premier au monde à recevoir la certification de la Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (association allemande pour la construction durable) », poursuit le constructeur.

Des configurateurs 3D

Côté numérique, ce nouveau showroom Audi, réalisé en partenariat avec la division immobilière du groupe Volkswagen, veut améliorer l’expérience client grâce à plusieurs nouveaux éléments graphiques, sonores et olfactifs, appuyés d’un nouveau mobilier. Cela inclut la mise en place de configurateurs encore plus modernes avec une présentation photo-réaliste des modèles Audi par les vendeurs. « Les configurations souhaitées par les clients sont affichées en 3D, tout comme d'autres véhicules en stock sur d'autres sites exploités par Audi München GmbH. Pour un conseil personnalisé, les clients potentiels n'ont même pas besoin d'être présents en magasin. L'application cloud et des casques de réalité augmentée pour le conseil client Audi en live étend le point de vente jusqu’au domicile du client », apprend-on encore.



Audi prévoit d’étendre ce concept dans son réseau de concessionnaires national et international, avec pour priorités les sites en construction ou rénovés.