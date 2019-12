« Dès la première année du CO2 Program, nous avons identifié 50 mesures concrètes avec nos partenaires qui contribuent à la décarbonisation sur le long terme de notre groupe. Nous sommes également plus transparents dans la chaîne d’approvisionnement », a souligné Bernd Martens, membre du directoire en charge des achats et de l’informatique chez AUDI AG, à l’occasion d’un rapport environnemental du groupe. En effet, grâce à la création de 30 ateliers avec des fournisseurs et cette cinquantaine de règles qui en découle, Audi a décelé un potentiel de réduction des émissions de CO2 par voiture de 1,2 tonne. Le constructeur automobile allemand a également affirmé qu’en 2018, 90 000 tonnes de CO2 émises au total ont été supprimées.

« Audi entend faire sa part pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat et poursuit donc son ambition d’atteindre la neutralité en termes d’émissions de CO2 d’ici à 2050 ».

Des procédés industriels mis en place avant l'année 2025

Pour ce faire, l’"Audi CO2 Program" repose en particulier sur plusieurs procédés phares comme le recours à des cycles de matériaux fermés, l’usage accru de matériaux secondaires ou encore l’utilisation de matériaux recyclés dans les composants plastiques et d’électricité d’origine renouvelable. Par exemple, le groupe s’est d’abord concentré sur l’aluminium et a mis en place le cycle fermé de l‘aluminium dans son usine de Neckarsulm, en Allemagne, dès 2017 (sa production consommerait beaucoup d’énergie). D’autres sites suivront ce modèle industriel prochainement.

Audi a aussi recours à l’énergie verte, « élément clé des accords d’approvisionnement avec les fabricants de cellules de batterie haute tension » depuis 2018. Cette condition figure désormais comme élément contraignant lors de toute nouvelle commande.

Selon Audi, un accord devra être trouvé concernant ces 50 mesures avec ses fournisseurs sur leurs mises en œuvre d’ici à 2025.