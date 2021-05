Audi a livré 1,69 million de voitures dans le monde en 2020, soit une baisse plutôt contenue de 8,3 %, notamment grâce au meilleur trimestre de son histoire, où la marque aux anneaux a vendu plus de 500 000 voitures entre octobre et décembre. Mais si le constructeur allemand a réalisé une jolie performance en Chine avec 727 358 unités (+ 5,4 %), ses ventes ont diminué aux États-Unis (186 620 unités, soit – 16 %) et en Europe (619 723 unités, soit – 19,5 %), ses deux autres principaux marchés.

En France, le segment premium (– 22 %) a mieux résisté que le marché global (– 25,5 %) et « Audi a mieux résisté que le marché premium », selon Lahouari Bennaoum, directeur général de la filiale française. Avec 45 360 immatriculations (– 21,2 %), Audi a donc « gagné des parts de marché de façon mécanique », poursuit-il. C’est plus particulièrement valable face à Mercedes-Benz, qui a reculé de 25,1 % sur le marché français avec 52 570 unités, et BMW, qui a vendu 45 478 unités, soit – 22,6 %.





À lire. Nouveautés autos. Les modèles allemands qui arriveront en 2021



Un réseau « extrêmement dynamique »

Lahouari Bennaoum attribue cette meilleure performance à plusieurs raisons, à commencer par sa désirabilité. « La marque résiste bien car elle est n°1 en désirabilité en France », affirme-t-il avant de rajouter qu’Audi « a une très bonne image » dans notre pays. « On a la chance d’avoir beaucoup de nouveaux produits », ajoute-t-il. Plusieurs nouveautés ont en effet été lancées en 2020 (A3, Q2, Q3 Sportback, e-tron), sachant que l’e-tron constitue « une grosse satisfaction » grâce à ses 800 immatriculations qui le placent leader de son segment, face au Tesla Model X. Le patron de la filiale met également en avant le réseau de distributeurs, qu’il qualifie d’« extrêmement dynamique ».

Il souligne ainsi que les concessionnaires ont su faire preuve d’agilité, de suivi, mais ils ont également su maintenir le contact avec leurs clients malgré les mesures de confinement. De même, alors que quasiment tous les distributeurs ont adopté le label Audi Occasion Plus, qui propose à la vente des modèles âgés de 0 à 5 ans, Lahouari Bennaoum souligne que « la croissance du marché de l’occasion a permis de soutenir une partie des ventes ». Il « permet de toucher les primo-accédants », précise-t-il, « qui rentrent souvent dans la marque par un VO ».





À lire. Les 10 plus gros distributeurs Audi en France en 2019



Objectif : 3 % de parts de marché en 2021

Pour 2021, Lahouari Bennaoum affiche l’objectif ambitieux de devenir n°1 du marché premium en France, avec une part de 3 % sur un marché qu’il envisage à environ 1,9 million d’unités, soit environ 57 000 immatriculations contre 45 360 en 2020.« C’est une ambition forte mais tout à fait légitime », affirme-t-il, tout en précisant que cela se fera « par étapes », en maintenant la part d’Audi sur les canaux des particuliers et des sociétés. 2021 sera donc « une grande année pour Audi », alors que deux nouveaux modèles électriques seront introduits sur le marché, le Q4 e-tron et la sportive e-tron GT. Cette dernière « est une voiture iconique, comme ont pu l’être la Quattro ou la R8, que chaque constructeur rêve d’avoir et qui arrive une fois tous les 15-20 ans », s’enthousiasme-t-il.

Mais outre ce « concentré de l’ADN de la marque », qui suscite « beaucoup d’enthousiasme » dans le réseau, le directeur général compte également sur la possibilité pour les clients de s’offrir des options même après avoir acheté sa voiture neuve. Cela passe aussi sur l’élargissement du label Audi Occasion Plus aux modèles âgés de 5 à 8 ans, afin de générer du chiffre d’affaires dans le réseau et toucher une nouvelle population, plus jeune, pour qui « la sensibilité prix est plus forte ». Ce programme, lancé en octobre 2020, « fonctionne bien » selon lui, puisque le niveau d’exigence est le même que pour une voiture neuve. D’ailleurs, la garantie peut atteindre jusqu’à 24 mois sur un kilométrage illimité pour mieux séduire les futurs clients. Enfin, Audi souhaite encore améliorer son service premium, proposé notamment aux PME, qui constitue un nombre important de clients. Cela passe par des entretiens rapides, ou encore la mise en place d’un baromètre interne de satisfaction, qui inclut l’e-réputation de la marque sur les outils digitaux et les réseaux sociaux.



À lire. Audi atteint ses objectifs 2019 et s’en fixe de plus ambitieux