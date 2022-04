Les Frais de Remise en État (F.R.E) sont bien souvent un point noir qui obère la rentabilité des activités VO. Le problème est généralement une sous-estimation de leur montant exact : d’après Solutions VO et Xerfi, les FRE évalués à la reprise représentent entre 0 et 4 % du prix de vente de la voiture, une fraction qui double très facilement dans la réalité, soit 4 à 7 %, ce qui représente couramment un écart de 300 à 600 € par véhicule… De fait, Mon Spécialiste Auto ajoute à sa palette d’outils Auto Inspect, une application centrée autour des inspections de reprises et restitutions.Dorénavant, avec Auto Inspect, il est possible de digitaliser très simplement ces opérations à partir d’un smartphone ou d’une tablette. En exploitant le cahier des charges du chef des ventes V.O. du point de vente, l’application calcule automatiquement les FRE, ce qui élimine toutes approximations ou estimations aléatoires. Cofondateurs de MSA, Jean-Michel Cochet et Sacha Sardo ajoutent en outre que, grâce à Auto Inspect « le chef des ventes garde un œil en permanence sur les reprises (…) notre ambition étant d’aider tous les professionnels de l’automobile dans leurs problématiques liées aux inspections et à la maîtrise des FRE. »