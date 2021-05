Petit acteur de la distribution automobile entouré de gros opérateurs (Emil Frey, RRG, VGRF, PSA Retail…), la société familiale Lesaffre, agent Volkswagen depuis 1987 à Faches-Thumesnil (Nord), entame en 2021 un nouveau chapitre de son histoire. Sous l’impulsion de ses deux jeunes dirigeants, Thomas Lesaffre (25 ans), fils du fondateur Denis Lesaffre, et Alexis Blondiau (30 ans), la société a acté le 4 janvier 2021 le rachat du garage Delattre à Saint-Omer (Pas-de-Calais), distributeur Volkswagen et Volkswagen Utilitaires. L'acquisition de cette autre affaire familiale, qui représente un volume de 300 VN et un chiffre d’affaires de 14M €, constitue sa première opération de croissance externe. Elle permet à l’entité de s’étendre dans le Pas-de-Calais et de se renforcer avec la marque allemande.

Un chiffre d'affaires potentiel de 40M € en 2021

« A compter du mois d’avril 2022, Volkswagen aura résilié l’ensemble de ses agents de marque en France pour ne s’appuyer que sur des distributeurs. Avec notre site de Faches-Thumesnil, nous sommes l’un des plus gros agents distributeurs en France, avec un volume de 200 VN par an. Ce premier rachat va nous permettre de passer un cap », considère Alexis Blondiau. Le site de la périphérie lilloise, qui est également réparateur agréé Audi et Volkswagen Utilitaires, dépend de la concession de Villeneuve d’Ascq (VGRF).

L’acquisition du point de vente de Saint-Omer répondait donc autant à une opportunité qu’à une nécessite pour la société Lesaffre. Cette dernière a notamment prévu d’investir 60 000€ dans la communication pour redynamiser cette concession et de réaliser des travaux de rénovation. Avec cette opération, l’entité devrait atteindre un chiffre d’affaires de 40M € et un volume de 800 VN et 500 VO (à particulier) en 2021.

Ouverture d'une nouvelle concession Volkswagen Utilitaires

2

Autre étape importante pour le groupe, l’ouverture cet été d’une nouvelle concession Volkswagen Utilitaires au cœur de la zone industrielle de Lesquin, au sud de Lille. Ouvert en 2015, ce point de vente, quidéménagera de quelques centaines de mètres pour prendre position sur un terrain de 13 000 m, sur lequel va s’élever un bâtiment de 3 000 m. Une partie de celui-ci sera consacrée au business utilitaire (showroom, atelier…) et l’autre à la carrosserie (toutes marques) et à l’activité Lesaffre Performance, spécialisée dans la préparation de voitures haut de gamme.

À ces activités complémentaires, le groupe développe également la location et la vente d’utilitaires aménagés (California et Grand California) via le label Lesaffre Loisir. Ambitieux, les deux jeunes dirigeants n’excluent pas d’explorer d'autres activités et se disent à l’écoute de nouvelles opportunités de croissance externe, de préférence avec les marques du groupe Volkswagen.

Le groupe Lesaffre en chiffres