La plateforme européenne Auto1.com, spécialisée dans la revente de voitures d’occasion entre professionnels, décline désormais ses services via l'application Auto1 Eva (intégrée pour Android et iOS). Destinée aux concessionnaires, négociants, professionnels indépendants, sociétés de leasing et de location de voitures, elle permet d’optimiser la reprise, avec une fiche digitalisée complète du véhicule d’occasion, ainsi que sa recommercialisation, « grâce à un accès direct au commerce paneuropéen de véhicules entre professionnels ». Auto1 revendique plus de 60 000 acheteurs professionnels en Europe.

Des voitures enregistrées en moins de 15 minutes

« Le vendeur peut par exemple commencer l'inspection du véhicule dans la version web et effectuer ensuite l’inspection technique en atelier à l'aide de l'application mobile. Pour finir, un collaborateur d'Auto1.com examine les données et le véhicule est commercialisé sur la plateforme, illustre le groupe. Le développement de l’application s'est focalisé sur l’optimisation de la vitesse de digitalisation des véhicules et de l’expérience utilisateur. L'enregistrement des véhicules sur la plateforme, en particulier grâce à un processus simplifié mais détaillé des dommages, des photos et des vidéos, est désormais possible en moins de 15 minutes. Une requête à l’utilisateur du code VIN du véhicule remplit automatiquement les données essentielles via l'interface de programmation liant l’application et les données DAT ».

L'application est désormais disponible gratuitement en France, en Allemagne, en Autriche, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Pologne, en Suède, en Belgique et aux Pays-Bas.

Auto1 Group, dont le siège social est situé à Berlin, est actif dans plus de 30 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros en 2019.