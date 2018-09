Qualité, prix compétitif et MDD. Voici ce que promet Autobacs à sa clientèle par le biais d’une création maison. L’enseigne propose une alternative supplémentaire aux lubrifiants de grandes marques distribués dans ses 11 magasins de la région parisienne avec le lancement de sa gamme d’huiles moteur. Elle inaugure ainsi sa propre marque de distributeur (MDD).



Cette huile estampillée Autobacs (fût blanc ou orange) est garantie 100% française avec une formulation et une homologation qui répondent aux normes constructeurs selon l’enseigne. Elle s'appuie aussi sur "ses 30 ans d’expérience, d’innovation et de recherche et développement". Les principales viscosités sont : 5 W 40 en 505 01 C3, 5 W 30 en 504 507, 5 W 30 C2, 5 W 30 C3, 5 W 30 C4, 10 W 40 A3 B4, 0W20 et 0W30.



Loïc Pouliquen, le directeur marketing, pense que cette nouvelle gamme MDD rencontrera un franc succès du fait d’une couverture de plus de 90% du parc roulant (hors véhicules de collection). La marque est déjà disponible au Japon et dans les 11 ateliers français depuis le mois de mai 2018 et ce, dans tous les forfaits "vidange". Malgré une "qualité premium" engagée, le prix reste le même qu'avant selon lui.