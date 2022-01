Raccrocher Autobonplan aux concessions

Centre d'appel pour les concessions

En mai 2015, le groupe Jean Rouyer Automobiles sortait des sentiers battus en déployant sa vitrine Autobonplan . Deux ans plus tôt, le groupe Bernard avait mis fin à l’aventure Autobyweb . Le site du groupe PGA, Autosphere , n’avait pas encore pris son envol et beaucoup d’autres opérateurs n’étaient alors qu’aux prémices de leur réflexion sur le digital.Présenté comme un « laboratoire digital » et impulsé par une structure indépendante, Autobonplan avait adopté dès le départ un positionnement de mandataire, avec des remises importantes proposées sur une sélection de voitures neuves. « Et ce afin de démarrer plus vite, explique Samy Ben Chekroun, directeur digital du groupe Jean Rouyer Automobiles. L’enjeu était de comprendre le parcours d’achat des clients et d’apprendre à vendre sur le web via une structure agile. Cette vitrine nous a également permis de tester la performance des procédés et canaux d’acquisition marketing et de maîtriser la partie investissement dans le marketing digital ».D’abord spécialisé dans la vente de voitures neuves, Autobonplan a progressivement, via son propre stock. L’an passé, les(40% pour le VN), contre 20% en 2017 (80% VN). La société revendique en moyenne 80 ventes par mois via sa vitrine etUne aventure qui a pris un virage significatif le 23 avril 2019. Après avoir joué un rôle d’éclaireur, Autobonplan se présente désormais comme le site web « commercial et commerçant » du groupe Jean Rouyer.« Nous délaissons cette casquette de mandataire ou de pure player Internet pour raccrocher la plateforme aux concessions du groupe. Nous voulons construire une marque digitale », souligne Samy Ben Chekroun.(environ 3 500). La transaction se concrétise sur le lieu de vente, à l’exception des modèles qui ont plus de 90 jours de stock, sur lesquels les équipes d’Autobonplan peuvent reprendre la main pour les vendre en ligne. « Nous allons continuer de cultiver notre propre stock sur des produits hors marques, soit environ 200 modèles sur les 3 500 proposés », précise le responsable. Le site Jeanrouyerautomobiles.fr devient dès lors une vitrine plus institutionnelle, notamment consacrée à l’emploi.Composée d’une équipe de 24 personnes, la structure Autobonplan continue d’œuvrer comme prestataire de services pour le compte des concessions du groupe, par exemple pour la gestion des appels entrants et sortants. « Nous avions déjà ce rôle d’agent digital en envoyant des leads qualifiés aux concessions du groupe, même si leurs véhicules n’étaient pas diffusés sur le site. Depuis deux ans, les vendeurs des affaires se sont déjà familiarisés avec la gestion et le pilotage des leads. Nous officialisons et renforçons donc un dispositif qui existait déjà », indique Samy Ben Chekroun, qui annonce(avec des pointes à 30% pour certains sites). Sur Autobonplan, le taux de transformation est très inférieur, autour de 8%. « Sur le web, on brasse beaucoup mais on transforme peu », précise le dirigeant. Avec l'intégration des VO des concessions du groupe, ce taux devrait être amené à augmenter.