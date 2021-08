« Être présent pour ceux dont la mobilité est essentielle. On n’abandonne pas son pays, ses clients et ses équipes », voici le mot d’ordre chez Autodistribution, lequel lui a permis de tenir la barre pendant cette crise, de la mise en confinement au 17 mars 2020 jusqu’à la reprise d’activité du 11 mai. Parce que le groupe n’a jamais cessé de travailler et est resté ouvert malgré les difficultés. Une position confirmée et affirmée par Stéphane Antiglio dès le mois de mars dans nos colonnes.



Les ventes chez Autodistribution ont atteint -70%

D’après le groupement, tous les soirs, direction, collaborateurs, partenaires, filiales et indépendants se réunissaient en cellule de crise pour « former une unité face à la pandémie », veiller au bon déroulement des nouvelles procédures sanitaires et de sécurité mises en place et à la bonne liaison avec les organismes professionnels, comme le CNPA ou la Feda. Plusieurs groupes de travail sur la logistique, les ressources humaines, l’hygiène ou encore les réseaux et l’accompagnement financier ont donc aussi été créés.



Deux mois et demi après la prise de parole du PDG, le groupe a donc décidé de dresser un premier bilan en chiffres et en nouveautés pour l’activité distribution. Au plus fort de la crise, à savoir en pleine période de confinement, Autodistribution a accusé un recul des ventes jusqu’à 70% pour la partie distribution VL (véhicules légers) et jusqu’à -55% pour la partie distribution PL (poids lourd). Point important pour l’entreprise, la chaîne logistique n’a jamais cassé, le service a continué : du côté de la plateforme Logisteo-Bremstar, il y avait plus de 10 millions d’euros de stocks (en anticipation), du côté de la distribution locale, plus de 70% des magasins étaient restés ouverts ou d’astreinte (85% pour les distributeurs PL). Le taux de disponibilité des produits avait grimpé à 92,5% en moyenne et à 95% sur les incontournables, le maintien des livraisons était resté de une à deux heures par jour dans toute la France, voire à H+4 selon les régions pour le PL. Le plan de continuité a également été déployé chez Cora, tout comme du côté de la hotline, l’extranet AD et "les news", de l’offre produits, ainsi que de l’accompagnement financier... qui n’ont jamais cessé d'être activés non plus.

Trois à quatre scénarios par activité

Selon Jérémy de Brabant, directeur général des opérations BtoB de PHE (la holding d'Autodistribution), confiant, « l’adaptation a été constante car il a fallu absolument faire en sorte que nos clients soient capables de servir leurs clients et de protéger leurs collaborateurs. Depuis le 11 mai, jour de la fin du confinement, l’activité est soutenue, nous constatons des niveaux quotidiens meilleurs qu’avant la crise ». Ce qui fait qu’au cumul des cinq premiers mois de l’année 2020, les résultats de ventes totales affichent une baisse de 15%. « Nous avons bâti plusieurs scénarios, jusqu’à quatre potentiels par activité, et certains prédisent que nous pouvons sauver l’année quand le plus pessimiste reste à -15%, car nous avons le sentiment qu’un retour à la normal pourrait être plus rapide que prévu. Mais, nous n’en savons rien, tout peut basculer, nous restons donc prudents », a-t-il ajouté.

Si Autodistribution a pu compter sur sa clientèle fidèle, le groupe a aussi répondu aux besoins de nouveaux clients, dont les fournisseurs habituels avaient fermé leurs portes. Le groupe a profité de cette ouverture pour revoir sa stratégie digitale et donc développer de nouveaux services, comme le call and collect en complément de la nouvelle version de l’offre click and collect, ou encore l’accès facilité d’Autossimo. Post confinement, le nombre de clients est supérieur à celui d’avant crise. « Nous avions capitalisé sur nos fondamentaux solides pour aider nos clients à poursuivre leurs activités et nous avons rapidement pris conscience de la nécessité de limiter les échanges en magasin. La solution de paiement à distance était primordiale », selon le dirigeant. Et de conclure : « Les solutions ont été multipliées pour que les clients consomment le magasin de façon différente ».