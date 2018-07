Autodistribution vient de confirmer, par voie de communiqué, l’acquisition de Glass Auto Service, enseigne de carrossiers et de garages indépendants spécialisés dans le remplacement et la réparation de vitrages automobiles.« Nous sommes ravis de l’acquisition de Glass Auto Service, enseigne avec laquelle notre groupe, au travers d’Autodistribution, a des liens historiques et forts. Sur le marché français, Glass Auto Service est gage de sérieux et de qualité. Elle est présente notamment en zone rurale, ce qui permet de proposer une solution efficace de remplacement et de réparation de bris-de glace », se réjouit, président d’Autodis Group.L’enseigne Glass Auto Service a été créée en octobre 2003 par les carrossiers adhérents de la Coopérative des carrossiers de Guyenne et Gascogne (CCGG), dirigée par, qui poursuivait l’objectif de proposer et de créer une offre de remplacement et de réparation de vitrages. Au départ, plus de la moitié des adhérents ont rejoint l’enseigne immédiatement, principalement dans la région d’origine de la coopérative, en Aquitaine et Bretagne.Glass Auto Service, qui réunit aujourd'hui 457 adhérents, dont 150 carrossiers AD, s’est appuyée sur le professionnalisme reconnu de ses adhérents pour se développer en signant des accords avec des assureurs nationaux. Par ailleurs, dès 2008, Autodistribution et Glass Auto Service ont créé un partenariat commercial, permettant d’accélérer le développement du réseau et de lui insuffler une nouvelle dynamique. Afin de poursuivre cette collaboration, Autodistribution s’est naturellement porté acquéreur du fonds de commerce de l’enseigne. Elie El Khoder assurera la transition jusqu’en mars 2019, tandis queest nommé dirigeant du réseau de Glass Auto Service.