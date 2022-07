2022 est une année clé pour Autodistribution. Non seulement sa maison-mère, Parts holding Europe (PHE), a annoncé son rachat par le groupe D’Ieteren, mais le groupement fête aussi ses 60 ans d’existence. L’occasion de mettre en place un large dispositif d’animations commerciales, mais aussi de faire part de sa performance financière sur les dernières années, et ce, malgré le contexte sanitaire et économique que l’on connaît, ainsi que ses projets digitaux.

Autodistribution en forme

Lors d’un événement presse organisé le 23 mars 2022 du côté de Saint-Brieuc, les équipes dirigeantes ont annoncé des résultats plus que satisfaisants. Les activités de distribution de pièces détachées automobiles véhicules légers et poids lourds ont atteint un chiffre d’affaires de plus de 1,5 milliard d'euros en 2021, soit une augmentation de 13,3 % par rapport à 2021 et de 8,5 % par rapport à 2019. Si l’on se concentre sur l’activité VL, le business a progressé de 5,5 % du côté des magasins et de 15 % pour la livraison à professionnels.



Pour 2022, l’heure est à la poursuite de sa mutation, fondée sur 5 leviers de croissance dont l’excellence opérationnelle, le commerce de distribution et le développement du réseau. L’objectif étant de passer d’un groupement généraliste et à un multispécialiste. Plusieurs changements sont opérés et d’autres sont en cours.

Logistique

Autodistribution procède à 3,7 millions de livraisons par an, en acheminant les commandes chez ses clients à raison de 3 fois par jour en moyenne, jusqu’à 6 fois même. Le groupement et sa centrale disposent de huit plate-formes logistiques, spécialisées par métier, du PL à la carrosserie, en passant par la mécanique, les pièces techniques, la peinture, les pneus et autres équipements d’atelier, lesquelles alimentent 389 magasins VL en France. Et la logistique du dernier kilomètre s’appuie sur une flotte interne de plus de 700 fourgons, ainsi que sur des prestataires externes. Mais Autodistribution veut optimiser ses tournées, soit le temps et les coûts de livraison. Il a donc mis en place auprès d’une dizaine de distributeurs et une cinquantaine de chauffeurs, une solution globale associant une cartographie de roulage et un outil d'intelligence artificielle pour déterminer un plan de tournées stricte, lequel définit le nombre de véhicules nécessaires et un parcours à suivre. En fonction des résultats pilotes obtenus, Autodistribution décidera de déployer ces nouvelles fonctionnalités courant 2023.

Gestion des retours

Chez Autodistribution, 10 % des produits livrés reviennent pour de multiples raisons. Il a donc fallu digitaliser le dispositif de gestion des retours pour améliorer la satisfaction client. Ce service prend désormais la forme d’une application mobile, qui permet au réparateur de scanner le code-barre de la pièce qu’il veut retourner. Le traitement de la demande de renvoi est automatisé avec des indications à renseigner, soit le motif ou la sélection du bon de commande, la programmation du retrait, la demande de remboursement ou d’un avoir, etc. Ce système permettra un gain de temps pour les réparateurs et une meilleure compréhension de l’insatisfaction des clients pour les distributeurs.

Services

Le BtoB comme le BtoC sont concernés par cette digitalisation. Le groupement a créé plusieurs services répondant aux attentes de ses clients professionnels ou particuliers. Outre la nouveauté du devis 5 secondes sur ad.fr et le click and collect, la clientèle aura prochainement la possibilité de retirer sa commande quand elle le souhaite, et ce, même en dehors des heures d’ouverture. Autodistribution a lancé auprès d’une dizaine de magasins un pilote nommé Colibox pour une durée de quelques mois, afin de tester le retrait de marchandises 24h/24 dans des casiers sécurisés situés à l’extérieur des magasins. 80 commandes retirées par mois et par machine sont attendues à horizon 3 ans.



Opération "Big Bang magasin"

Aussi, Autodistribution veut augmenter les ventes en magasin. Un projet de transformation a été entrepris en 2017 pour donner naissance à un nouveau concept, lequel faire la part belle notamment à un espace de libre-service pour aller au-delà de la réception des commandes. Aujourd’hui, cette stratégie commerciale concerne 300 sites modernisés et une augmentation des ventes au comptoir de 5,5 % en deux ans.