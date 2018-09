Dans un bref communiqué, Oscaro informe qu’il vient de procéder àauprès d’un partenaire industriel, et ce afin de « démultiplier ses ressources et accélérer son développement ». Après avoir investi l’Espagne, le Portugal et la Belgique, le spécialiste de la vente de pièces et d’accessoires en ligne entend déployer sa vitrine dans toute l’Europe d’ici 2020.Le fameux partenaire industriel n'est autre que le groupe Autodistribution (Autodis Group). Ce dernier, qui a confirmé l'information, prend une« Notre prise de participation s’inscrit directement dans le cadre historique des relations commerciales existant entre Oscaro et nos deux filiales Doyen Auto et ACR Group et contribuera à leur développement », commente Stéphane Antiglio, président d’Autodis Group.