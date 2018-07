Les directions d’Autodis Group et de Doyen Automobile souhaitent réagir aux propos tenus par M. Millet à l’encontre d’Autodistribution et Doyen Auto et rapportés dans un article intitulé « J’ai été jeté comme un vulgaire kleenex ». Il est indiqué dans l’introduction de l’article que « M. Millet se livre sur son départ du Groupe Autodistribution ».

Revenant sur ce départ, M. Millet affirme ainsi : « Ils ont préféré se séparer de moi, dans des conditions pas très fairplay en plus. J'ai développé ce groupe à la sueur de mon front et de savoir que tout allait être dépecé me fendait le coeur. J'ai été jeté comme un vulgaire Kleenex. » Ces propos sont faux et pourraient conduire à des interprétations erronées.



Autodis Group tient donc à préciser les faits suivants :

1. M. Millet n’a jamais été salarié d’Autodis Group ou d’une de ses filiales

2. M. Millet a quitté Doyen Auto en janvier 2016 et son contrat de travail a cessé le 3 mai 2016

3. Le 22 juin 2016, Autodis Group et Doyen Auto ont annoncé leur projet de rapprochement. Ce projet est devenu effectif après l’approbation par les autorités de contrôle des concentrations compétentes, c’est à dire le 30 septembre 2016

4. A aucun moment, Autodis Group ou l’une de ses filiales n’est intervenu directement ou indirectement concernant la situation professionnelle de Monsieur Millet au sein de Doyen Auto

5. Autodis Group laisse le soin éventuel à l’ancien actionnaire de Doyen Automobile de commenter les conditions de départ de M. Millet.