Autodistribution confirme son intérêt croissant pour le business peinture et après avoir mis en place un stock centralisé dédié à cette activité, le groupe annonce la mise sur le marché de sa nouvelle gamme de peinture, baptisée Autolux et présentée comme "une offre alternative aux grandes marques pour les réparateurs ayant une activité de carrosserie avec un potentiel d’achat de moins de 10 000 euros par an de peinture". Cette marque B, fabriquée par PPG, sera positionnée 20 % en dessous des marques premium d’un point de vue tarifaire.Il s’agit d’une gamme courte "qui comprend 67 bases, 2 vernis, des apprêts, des mastics et des produits auxiliaires. Ces produits sont commercialisés avec un équipement complet : un spectrophotomètre 5 angles de dernière génération, une armoire chauffante, des couvercles doseurs, une cellule de pesée avec affichage connectée à un terminal électronique. Tout cet équipement répond 100% aux dernières normes de sécurité ATEX zone 2. Cette solution sera proposée sous forme d’un loyer mensuel abordable".Ces produits sont déjà disponibles chez les distributeurs Autodistribution, car, responsable achats peinture et produits associés, rappelle que : "la décision de la commercialisation d’Autolux a été prise à l’issue d’une consultation d’un an et de tests réalisés par des distributeurs et des carrossiers pendant six mois. 200 commerciaux et conseillers techniques peinture ont été formés et les kits de communication sont prêts". En revanche, rien n’est précisé par rapport à une possible intégration de cette gamme au sein d’AD Carrosserie, le réseau étant par nature un gros faiseur se fournissant en produits premium.Et, directeur développement des ventes chez Autodistribution, d’ajouter : "Avec Autolux, Autodistribution entend proposer aux carrossiers une solution clé en main. Cette gamme de peinture complète notre offre globale sur l’univers carrosserie composée de nos consommables Isotech, testés et approuvés par les carrossiers (250 références : abrasifs, rubans et produits de masquage, mastics, colles pare-brise), et de notre offre Cora avec plus de 70 000 références de pièces de carrosserie".