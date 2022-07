« Nous sommes heureux d’avancer sur ce sujet structurant pour le groupement et les réseaux de réparation, en particulier le réseau AD, avec un partenaire fiable et pérenne qu’est TotalEnergies. Ce partenariat répond à une demande de bornes de recharge déjà très présente dans notre écosystème de la rechange automobile indépendante. Il est primordial d’accompagner les réparateurs dans la transition énergétique. Avec le réseau AD comme tête de pont du déploiement de ces bornes, les automobilistes pourront comme toujours compter sur les réparateurs AD pour simplifier leur quotidien » souligne Christophe Boutemy, directeur général des achats de PHE (Parts Holding Europe), dans le cadre d’un accord stratégique signé fin juin 2022 avec TotalEnergies.

100 sites Autodistribution accueilleront des bornes d'ici à fin 2022

Cette signature acte ainsi le déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques de l'énergéticien au sein du groupement Autodistribution. Ces installations seront proposées aux clients des distributeurs, soit les réseaux de garages et de carrosseries indépendants multimarques AD. Si l’objectif est d’équiper plus de 2 000 sites à horizon 2025, une centaine devrait être équipée d’infrastructures d’ici à fin 2022 et environ 1 000 établissements d’ici à fin 2023.



Cette collaboration stipule en revanche que les deux partenaires se sont associés pour construire ensemble une offre de recharge dédiée et adaptée au réseau et à ses clients. Dans le cadre de ce référencement exclusif, TotalEnergies opérera, supervisera et monétisera les solutions de recharge électrique pour les distributeurs, souligne-t-on dans un communiqué. De plus, il gérera l’installation, l’exploitation et la maintenance, tandis qu’Autodistribution assurera directement l’animation et la commercialisation des offres de recharge électrique de TotalEnergies auprès de ses clients réparateurs. Fabriquées en France, les bornes sont compatibles avec tous les modèles électriques ou hybrides rechargeables du marché et sont dotées d’une puissance allant de 7 à 24 kW. Selon Philippe Callejon, directeur mobilités et nouvelles énergies France de TotalEnergies, « ces nouvelles solutions de recharge viendront renforcer le maillage territorial et faciliter l’usage du véhicule électrique en France. C’est aussi une démonstration de la capacité de TotalEnergies à mettre en service des projets ambitieux d’infrastructures de recharge électrique partout sur le territoire ». Rappelons qu’il y a 11 000 points de recharge électrique opérés par l’entreprise en France et plus de 56 000 bornes accessibles avec les cartes de TotalEnergies.