Pour la première fois de son histoire, Automechanika de Francfort s’habillera d’une nouvelle formule hybride mêlant ainsi le physique et le digital, laquelle devrait bien se prêter au contexte actuel sanitaire. L'organisateur Messe Frankfurt de ce salon dédié à l'après-vente automobile assure que, du 14 au 18 septembre 2021, l’événement présentiel sera privilégié,

« avec tous ses avantages ». Mais qu’il offrira également aux exposants une visibilité numérique pour une partie du public B2B international qui sera sûrement privée de déplacement en raison de la pandémie de Covid-19.

Automechanika tourne à plein régime

Quelque 2 000 exposants ont déjà confirmé leur participation. Des outils mis à leur disposition gratuitement (pour cette première édition) permettront alors de présenter leurs entreprises et produits en ligne, ainsi qu’un planning et aussi de s’adresser directement aux clients. Des présentations ou conférences seront disponibles en streaming.

« La planification organisationnelle et thématique d’Automechanika, notre principale marque de salon qui se tiendra en septembre, tourne également à plein régime. Dans le cadre de notre concept d’hygiène et de sécurité, rien ne peut empêcher la tenue des événements en toute sécurité pour les participants », souligne l’organisateur. Et d’ajouter à propos du nouveau format : « Notre objectif consiste à rassembler les acteurs du secteur, qu'ils soient sur place à Francfort ou connectés à distance, au-delà des frontières et des continents, et de leur offrir la mise en réseau nécessaire. À partir des expériences positives avec les offres numériques proposées à nos clients au cours des six derniers mois, que ce soit dans l’espace germanophone, en Russie, à Dubaï ou à Shanghai, nous avons décidé d’organiser

le Salon Automechanika Frankfurt sous la forme d'un événement hybride. »

Premiers tests à New Delhi

Notons aussi qu’Automechanika New Delhi, a également opté pour le format hybride, qui aura lieu au mois d’avril. Une sorte de premier entraînement afin de tirer les meilleurs enseignements pour les 15 autres salons de la marque dans le monde. « Au cours des derniers mois, nous avons investi dans le savoir-faire technique de nos collaborateurs et créé un studio Web propre pour nos clients sur le site du salon de Francfort. Je me réjouis d’ores et déjà des vidéos et des retransmissions en direct de nos exploitants, qui viendront compléter le programme-cadre général », conclut le groupe Messe Frankfurt.